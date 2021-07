Spółka Rivneazot poinformowała, że doszło do rozprężenia rurociągu w wytwórni kwasu azotowego, jednak sytuacja została już opanowana. "Awaria w ciągu 40 minut została wyeliminowana. W zakładzie doszło do jednorazowego wycieku gazów azotowych w niewielkich ilościach. Skutki sytuacji kryzysowej zostały całkowicie wyeliminowane. Nie ma ofiar i rannych" - podało przedsiębiorstwo. Jak dodano, wskaźniki jakości powietrza mieszczą się w dopuszczalnych normach. Nie ma zagrożenia dla środowiska i ludzi, a firma wróciła już do normalnego funkcjonowania.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, jak pomarańczowa chmura zbliżała się do miasta.

Lokalna policja poinformowała, że wszczęto śledztwo w sprawie wycieku.