Raport KE o Polsce. "Wydarzenia na rynku mediów powodują ryzyko zmniejszenia się pluralizmu"

Na początku lipca do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zmiany w ustawie sprawią, że stacja TVN24 straci swoją koncesję. W świetle nowych przepisów: spółki z siedzibą w Polsce nie będą mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właścicielem stacji TVN jest amerykański koncern Discovery.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński chce, by "lex TVN" przeszedł przez Sejm już w tym tygodniu. Dlatego też, jak wynika z informacji Onetu, szef partii rządzącej "intensywnie naciska na Jarosława Gowina, grożąc mu pozbawieniem fotela wicepremiera, jeśli Porozumienie zagłosuje przeciwko przepisom wymierzonym w TVN".

W ubiegłym tygodniu posłowie Porozumienia zaproponowali poprawki do ustawy, która w obecnym kształcie de facto zmusi amerykańskich właścicieli grupy TVN do sprzedaży grupy medialnej. Koalicjant PiS chce, by działający w Polsce inwestorzy medialni mogli pochodzić nie tylko z obszarów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również z państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jednym z takich państw są właśnie Stany Zjednoczone.

Komisja Europejska: ryzyko zmniejszenia pluralizmu mediów

Ostatnie wydarzenia na polskim rynku mediów powodują pojawienie się ryzyka zmniejszenia pluralizmu mediów. Istnieją obawy odnoszące się do zmian legislacyjnych zmierzających do nieudzielania koncesji nadawczych nadawcom pośrednio lub bezpośrednio kontrolowanych przez podmioty spoza EOG

- piszą autorzy raportu.

W dokumencie poruszona została także kwestia przejęcia grupy Polska Press przez koncern Orlen. To w opinii autorów również "rodzi obawy jako potencjalne zagrożenia pluralizmu rynku mediów".

Nieoficjalnie: KRRiT jest za złagodzeniem "lex TVN"

Ustawa "lex TVN" może zostać złagodzona. Projekt zmian do nowelizacji zaproponowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - wynika z nieoficjalnych ustaleń RMF FM i "DGP".

Jak ustalili dziennikarze RMF i "Dziennika Gazety Prawnej", propozycje KRRiT przede wszystkim przywracają stacji TVN możliwość dalszego niezakłóconego nadawania. Obowiązek uzyskiwania koncesji miałby nie dotyczyć wszystkich telewizji nadających poprzez kablówki, satelity lub internetowo. Wystarczające byłoby jednorazowe zezwolenie wydawane przez szefa rady.

