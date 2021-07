Komisja Europejska wstrzymała Węgierski Fundusz Odbudowy, który jest warty 7,2 mld euro. Powodem są niewystarczające gwarancje walki z korupcją. Doroczny raport ma zostać przyjęty we wtorek przez unijnych komisarzy. Jego konkluzje mogą zostać uznane za wystarczające, by pozbawić Węgry dostępu do miliardów z budżetu UE.

