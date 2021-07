Rosja. "Trąba powietrzna" z komarów na Kamczatce. "Nie odważyłem się otworzyć okien" [WIDEO]

Ogromny rój komarów został dostrzeżony w Rosji, w okolicach miasta Ust'-Kamczatsk, położonego na wschodnim wybrzeżu półwyspu Kamczatka. Portal Siberian Times zwraca uwagę, że dla mieszkańców tego rejonu widok milionów komarów nie jest niczym nowym, ale dla przyjezdnych bywa niemałym szokiem. Miejscowi twierdzą jednak, że choć przez lata zdążyli przyzwyczaić się do podobnych komarzych inwazji, to w tym roku sytuacja jest znacznie gorsza, a środki odstraszające owady nie działają.

REKLAMA

Zobacz wideo Te ptaki zjadają nawet kilka tysięcy komarów dziennie

Na dostępnych w sieci nagraniach i zdjęciach widać krążące w powietrzu stada komarów, formujące się w kształt przywodzący na myśl lej trąby powietrznej. Poniższy film został zarejestrowany z samochodu przedzierającego się przez chmarę tych owadów.

- Przejechałem przez chmurę komarów mierzącą kilkaset metrów - zrelacjonował portalowi Daily Mail Aleksiej, jeden z mieszkańców miasta.

Nie było to przyjemne doświadczenie, bo ledwo widziałem drogę. Nie odważyłem się otworzyć okien. Gdzie bym nie spojrzał, tam widziałem gigantyczne słupy komarów. Obserwowałem, jak niektóre z nich rozpadały się, by ponownie połączyć się w nowe "tornado"

- dodał.

Rosja. Niedźwiedź zaatakował swoją trenerkę podczas występu cyrkowego

Potężny rój komarów na Kamczatce. Ekspertka: nie ma się czego obawiać

Ludmiła Lobkowa, entomolog z Kronockiego Rezerwatu Biosfery wyjaśniła, że to niesamowite i dość przerażające zjawisko związane jest z okresem godowym komarów. Ekspertka uspokajała, że nie ma powodów do obaw. "Są to samce komarów, rojące się wokół jednej z kilku samic, w celu kopulacji. Nie ma w tym nic złego" - tłumaczyła w wypowiedzi dla ST. Lobkowa zaznaczyła, że samce "nie atakują ludzi".

Rosja. Nowe kutry szturmowo-desantowe na Zalewie Wiślanym