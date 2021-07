Pod listem do Andrzeja Dudy podpisało się dwunastu senatorów z Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. To były kandydat w republikańskich prawyborach prezydenckich Marco Rubio, a także Tammy Baldwin, James Lankford, Jacky Rosen, Cindy Hyde-Smith, Dianne Feinstein, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Bob Casey, Ron Wyden, Sherrod Brown i Chris Coons.

Senatorowie podkreślają w piśmie, że między Polską a Stanami Zjednoczonymi istnieje "mocny sojusz oparty na wspólnych demokratycznych wartościach i celu, jakim jest wolność i dobrobyt w Europie". Amerykańscy politycy stwierdzają jednocześnie, że mają "poważne obawy" związane z rozpatrywaną obecnie przez Senat nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.

Ambasador RP w Izraelu: Politycy "korzystają z okazji, by zniszczyć nasze relacje"

"Jesteśmy głęboko przekonani, że to ustawodawstwo znacznie zwiększy istniejące przeszkody, które uniemożliwiają ofiarom i ich rodzinom domaganie się restytucji i odszkodowania za mienie niesłusznie zabrane przez nazistowskie Niemcy i rząd Polski z czasów komunistycznych" - czytamy.

Senatorowie zaznaczyli, że "doceniają dotychczasowe starania Polski o zachowanie pamięci o straszliwych skutkach nazizmu i komunizmu dla narodów Europy, aby nigdy więcej się nie powtórzyły". Dodali jednocześnie, że uchwalenie zmian "byłoby krokiem wstecz w wysiłkach Warszawy na rzecz naprawienia niesprawiedliwości wyrządzonych Polsce przez ciemięzców".

Senatorowie USA z apelem do Andrzeja Dudy

W piśmie zaznaczono także, że nowelizacja oznaczałaby dla ocalałej polskiej społeczności żydowskiej "limit czasowy na ich zdolność do dochodzenia zadośćuczynienia za zbrodnie nazistów i komunistów".

"Chociaż podzielamy Pańskie przekonanie, że Polska nie powinna być pociągana do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistów i komunistów, wierzymy również, że jest to okazja do zademonstrowania zaangażowania Polski w wymierzenie sprawiedliwości ofiarom tych ohydnych zbrodni. Niezliczeni Polacy - zarówno Żydzi, jak i osoby niebędące pochodzenia żydowskiego - cierpieli w tym mrocznym i tragicznym okresie historii, a rodziny tych ofiar powinny mieć możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za te zbrodnie" - twierdzą amerykańscy senatorowie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Izrael: Niemoralne

"W związku z tym nalegamy, aby domagał się Pan wycofania tej ustawy z polskiego Senatu, ale jeśli ustawa zostanie uchwalona, by ją Pan zawetował. Nie ma lepszego sposobu, aby Polska zademonstrowała swój wyraźny sprzeciw wobec zbrodni popełnionych przez nazistowskie Niemcy i wspierany przez Sowietów rząd polski. Zapewniłoby to również, że Polska wypełni swoje zobowiązania wynikające z Deklaracji Terezińskiej z 2009 r. w sprawie mienia z czasów Holokaustu i związanych z nim kwestii dotyczących wspierania prawa krajowego, aby pomóc ocalałym z Holokaustu odzyskać ich własność" - dodają amerykańscy politycy.

Senatorowie poprosili polskiego prezydenta o odpowiedź.

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z uchwaloną w Sejmie pod koniec czerwca ustawą, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Dotyczy to na przykład spraw odebranego przed laty mienia.

Polski MSZ podkreślał przed kilkoma tygodniami, że nowe przepisy nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych w celu uzyskania odszkodowania, niezależnie od obywatelstwa lub pochodzenia powoda.

O co chodzi w konflikcie Izraela i Polski? Wyjaśniamy zmiany w prawie

Resort dyplomacji argumentował, że możliwość podważenia decyzji władz publicznych nie może być nieograniczona czasowo. Według MSZ "wprowadzenie ograniczeń czasowych (...) będzie prowadziło też do eliminacji nadużyć i nieprawidłowości, które w znacznym stopniu miały miejsce w procesach reprywatyzacyjnych" Polskie władze twierdzą również, że nowelizacja KPA wypełnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Wówczas Trybunał zakwestionował brak ograniczeń czasowych na stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Na proponowane zmiany zareagowała m.in. strona izraelska. Ambasada Izraela stwierdziła w oświadczeniu, że nowelizacja "uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę".

"To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" - napisano.