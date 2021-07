Holandia. Jego partia walczy "z gejowskim lobby". On sam był modelem w pismach dla osób LGBT+

Thierry Baudet był gościem w podkaście "PodBast", w którym został zapytany o swoją karierę w modelingu. Dziennikarz wytknął politykowi to, że w przeszłości występował w magazynach dla gejów, a teraz przewodniczy partii, która mówi o "gejowskim lobby".

Lider prawicowego ugrupowania pozował dla magazynu dla osób homoseksualnych

- Cieszę się, że to znalazłeś. Tak, przez pewien czas, jakieś półtora roku, byłem modelem. Ale nie mam nic do ukrycia - odpowiedział lider partii Forum dla Demokracji (FvD). - W sumie, to byłem w kilku gejowskich magazynach. Jeden był znany, jak on się nazywał - Cappuccino, Espresso? Miałem też robione zdjęcia dla G-Star i Nike - mówił Thierry Baudet.

- Byłem też na kilku pokazach, ale zupełnie się do tego nie nadawałem. Stanie przed obiektywem przez cały dzień było dla mnie śmiertelnie męczące. Po drugie, chyba mam do tego zbyt silną osobowość - stwierdził dalej.

Jak podaje "De Telegraaf", polityk prawdopodobnie pozował do skierowanego do osób LGBT+ magazynu "Expreszo", który powstał w 1988 roku. Od 2014 roku ukazuje się on w wersji online.

Holenderskie Forum dla Demokracji to jedno z ugrupowań, które zagłosowało przeciwko wnioskowi o ukaranie rządu Węgier za wprowadzenie ustawy, która uderza w prawa osób LGBT+. Portal Joop w szerokiej analizie zwraca uwagę na międzynarodowe związki Baudeta z organizacjami i osobami szerzącymi nienawiść. Polityk pomagał m.in. w zbiórce funduszy homofobicznej organizacji Civitas Christiana Foundation, spotykał się z Januszem Korwinem-Mikke, który regularnie wypowiada się przeciwko prawom osób LGBT+, przemawiał też na zgromadzeniu Szwedzkich Demokratów, partii, której jednym z założycieli był weteran Waffen SS.

Nawiązanie do nazistowskiego Planu Madagaskar

Baudet wypowiadał się również przeciwko przyjmowaniu uchodźców i za "zachowaniem rdzennych kultur i grup etnicznych" w Europie, które uchodźcy mieliby - jego zdaniem - wypierać. Jednocześnie w wywiadzie w 2018 roku mówił, że jego partnerka jest uchodźczynią z Iranu.

Już w tym roku Baudet stwierdził, że w związku z liczbą uchodźców w Brukseli potrzebna jest "strategia wyjścia, Madagaskar albo coś". Budzi to jednoznaczne skojarzenie z Planem Madagaskar, czyli projektem osiedlania Żydów europejskich na afrykańskiej wyspie. Choć koncepcja pojawiała się już pod koniec XIX wieku, prawdopodobne było jej wypełnienie w czasie II wojny światowej. Pomysł miał w 1940 roku uzyskać akceptację Adolfa Hitlera. Ostatecznie jednak władze Rzeszy zdecydowały o wymordowaniu Żydów.

