Francja. 100 tys. ludzi na protestach przeciw decyzjom władz ws. szczepień. Ale większość je popiera

Manifestacje, poza stolicą, odbyły się m.in. w Strasbourgu, Lille, Montpelier, Lyonie, Marsylii i Tuluzie. Według szacunków francuskiego resortu spraw wewnętrznych, w 137 marszach protestowało łącznie blisko 114 tys. osób.

Francja. Protesty przeciw obowiązku szczepień dla medyków i zaświadczeniom sanitarnym

Demonstranci wznosili m.in. hasła o "wolności" i "dyktaturze medycznej". Nie podoba im się zarządzenie obowiązkowych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia oraz zasada zakładająca konieczność okazywania zaświadczeń sanitarnych.

Obostrzenia te niedługo wejdą w życie - etapami, w lipcu i sierpniu (od połowy sierpnia obowiązek szczepień), poza tym od października co do zasady płatne będą testy PCR - obecnie finansuje je państwo.

Zmiany kilka dni temu ogłosił prezydent Emmanuel Macron. Tuż po jego wystąpieniu, Francuzi rzucili się zapisywać na szczepienia. Zainteresowanie było tak duże, że padła strona internetowa, na której można to robić.

W ciągu mniej niż doby na podanie szczepionki przeciw COVID-19 zapisało się 1,3 mln osób. Parę dni później Francja zanotowała rekord wykonanych szczepień - 800 000.

Znów więcej zakażeń, większość Francuzów popiera decyzję władz

We Francji, podobnie jak w wielu innych krajach, liczba nowych zakażeń koronawirusem znów rośnie. Jeszcze pod koniec czerwca było ich mniej niż 2000 dziennie, teraz to średnio blisko 11 tys. Decyzja ogłoszona przez Emmanuela Macrona podzieliła Francuzów, z opublikowanego w piątek 16 lipca sondażu Ipsos-Sopra Steria wynika jednak, że większość ją popiera - to ponad 60 proc. w przypadku każdej ze zmian, przy czym za obowiązkowymi szczepieniami dla medyków jest aż 69 proc. badanych.

