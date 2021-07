Ukraina. Wypadek autokaru na trasie Kijów-Wrocław. 23 osoby są ranne

23 osoby ucierpiały w wypadku autokaru jadącego z Kijowa do Wrocławia, do którego doszło w sobotę nad ranem. Stan czwórki pasażerów wciąż jest poważny. Brak jest informacji, by wśród poszkodowanych znajdowali się Polacy.

