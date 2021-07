Zobacz wideo Dlaczego Polacy nie chcą się szczepić na COVID?

Prezydent USA stwierdził, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat szczepionek przynosi ofiary śmiertelne. Biały Dom wezwał też firmy technologiczne do walki z dezinformacją w sprawie szczepionek na koronawirusa.

REKLAMA

Facebook w odpowiedzi oświadczył, że podejmuje "wysiłki zmierzające do ukazywania faktów" i w rzeczywistości ratują one życie. W serwisie ponad dwa miliardy osób miały zetknąć się z wiarygodnymi informacjami o COVID-19 i szczepionkach. To - według Facebooka - więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu w internecie. "Nie będziemy rozpraszać się oskarżeniami, które nie znajdują odzwierciedlenia w faktach" - dodała firma w oświadczeniu.

Premier o słowach Rzecznika Praw Dziecka: Rząd PiS się z tymi słowami nie zgadza

"Oni zabijają ludzi. Jedyna pandemia z jaką mamy do czynienia, występuje wśród niezaszczepionych"

Przed odlotem helikopterem Marine One na weekend do ośrodka Camp David Joe Biden został zapytany o kwestię dezinformacji na temat szczepień na Facebooku i innych platformach społecznościowych. - Oni zabijają ludzi. Jedyna pandemia z jaką mamy do czynienia, występuje wśród niezaszczepionych - powiedział prezydent USA.

Podobną opinię wyraziła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. - Ludzie w naszym kraju umierają z powodu dezinformacji, ponieważ rezygnują z zaszczepienia się - młodzi, starsi, dzieci. Takie są skutki dezinformacji - mówiła Jen Psaki. Dodała, że większość nieprawdziwych informacji o szczepionkach generuje kilkanaście kont w mediach społecznościowych i wyraziła przekonanie, że firmy technologiczne powinny im to uniemożliwić. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że Rosja i Chiny, promując własne szczepionki, celowo rozpowszechniają informacje podważające zaufanie do zachodnich szczepionek poprzez wyolbrzymianie potencjalnego ryzyka ich skutków ubocznych.

Pandemia koronawirusa. WHO domaga się kontroli chińskich laboratoriów.