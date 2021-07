Belgia. Rozpoczyna się ewakuacja polskich dzieci z zalanego ośrodka

- Rozpoczyna się ewakuacja polskich dzieci i ich opiekunów z miejscowości zalanej przez powódź na wschodzie Belgii - poinformował w Polskim Radiu ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś.

Ewakuacja polskich dzieci w Belgii. "Do godzin południowych uda nam się zakończyć całą procedurę"

Grupa ponad sześćdziesięciorga dzieci wraz z opiekunami jest w miejscowości Comblain-la-Tour, w ośrodku wczasowym Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, który wczoraj został odcięty od świata. W akcję ewakuacji zaangażowało się Stałe Przedstawicielstwo przy Unii w Brukseli, które interweniowało, by belgijskie wojsko dotarło jak najszybciej do ośrodka.

Wojsko łodziami zabierze dzieci wraz z opiekunami do bezpiecznego miejsca, skąd autokarami cała grupa zostanie przewieziona do Brukseli. - Przygotowaliśmy kolumnę transportową, która przewiezie dzieci na teren Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii. W godzinach porannych rodzice i ich opiekunowie będą mogli przygotować się do odbioru dzieci. Wszyscy znajdą się pod odpowiednią opieką. Jesteśmy przygotowani od strony medycznej, są przygotowane koce, napoje i żywność. Myślę, że do godzin południowych uda nam się zakończyć całą procedurę - powiedział Polskiemu Radiu ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś.

Polskie dzieci uwięzione przez powodzie. "Jesteśmy na pierwszym i drugim piętrze"

Ewakuacje i brak prądu. Belgia mierzy się z dużą powodzią

Zgodnie z ostatnimi informacjami, liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Belgii wzrosła do 12. Ulewne deszcze od środy paraliżują południe i wschód kraju. Władze obawiają się, że liczba ofiar powodzi, które nawiedziły Belgię może wzrosnąć.

Pięć osób jest poszukiwanych i nie do wszystkich zalanych miejsc dotarli jeszcze żołnierze i strażacy. Teraz uwagą skierowana jest na rzekę Mozę, której poziom wciąż jest wysoki i w nocy ewakuowane były osoby z miejscowości położonych w Limburgii. W sumie z zalanych terenów ewakuowano kilka tysięcy osób. Ponad 20 tysięcy osób jest bez prądu. Zdjęcia i filmy z zalanych miejsc publikowane w mediach społecznościowych są dramatyczne. Zawalone domy, zniszczonych wiele budynków, porwane przez wodę samochody, wyrwane drzewa. Mieszkańcy mówią, że ostatni raz taka powódź była w 1998 roku.

Niestety, szabrownicy próbują wykorzystać dramatyczną sytuację i zdarzyły się już włamania do sklepów, dlatego w niektórych ewakuowanych miejscowościach wprowadzono godzinę policyjną.