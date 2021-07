"The Guardian": Putin osobiście zaakceptował plan wsparcia Trumpa w wyborach. Moskwa miała kompromat

Władimir Putin miał osobiście zaakceptować plany wsparcia Donalda Trumpa w wyborach - podaje "The Guardian". Brytyjski dziennik powołuje się na dokumenty, które miały wyciec z Kremla. Opisano w nich Trumpa jako "najbardziej obiecującego kandydata" z punktu widzenia Moskwy. Rzecznik Kremla twierdzi, że doniesienia są fikcją.

The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons