Potężne ulewy i burze w Niemczech. Zawalone domy. Są ofiary śmiertelne

W Niemczech obfite opady deszczu od kilku dni zalewają ulice i piwnice domów, prowadząc do osunięć ziemi. Ostatniej doby w miejscowości Schuld doszło do katastrofy budowlanej, w wyniku której zawaliło się sześć domów. Co najmniej 30 osób uważa się za zaginione - podaje "Der Tagesspiegel".

Dokładne przyczyny zawalenia się domów pozostają nieznane. Służby wciąż prowadzą akcję poszukiwawczą. Według informacji dziennika 25 innych domów również grozi zawaleniem. Ich mieszkańcy zostali ewakuowani.

Powodzie w Niemczech. Ofiary śmiertelne

Dwie osoby zginęły w powiecie Ahrweiler w wyniku przybrania rzeki Ahr - dopływu Renu. Władze powiatu ogłosiły stan klęski żywiołowej. Strażaków wspiera wojsko. Z powodu kataklizmu utrudniony jest transport rzeczny na Renie oraz część połączeń kolejowych. Pozamykane są też niektóre mosty.

W miejscowości Waxweiler woda podtopiła jeden z domów, a jego mieszkańców próbują wydostać służby. Do domu nie da się podpłynąć, więc służby czekają na pomoc śmigłowca.

Jak podaję służby, w czasie wykonywania swojej pracy zginęło dwóch strażaków. Najpierw w mieście Altena w czasie akcji ratunkowej utopił się 46-letni mężczyzna, a dwie godziny później, podczas działań zabezpieczających na terenie elektrowni Werdohl-Elverlingsen zasłabł i zmarł 52-letni ofice.

Najbardziej dotknięta ulewami jest Nadrenia Północna-Westfalia w zachodniej części Niemiec. W Hagen konieczna była ewakuacja domu spokojnej starości, a cztery dzielnice miasta pozostają częściowo niedostępne. Władze poprosiły rodziców o pozostanie w domach ze swoimi dziećmi. Przedszkola pozostają zamknięte.

W Hagen utrzymywany jest stan wyjątkowy po wylaniu rzeki Volme. Miejscowy zespół kryzysowy ostrzegł osoby mieszkające w pobliżu rzek, by jak najszybciej udały się na wyższe piętra swoich domów.

Gwałtowne burze nad Polską

W nocy ze środy na czwartek gwałtowne nawałnice przeszły także nad Polską. W związku z burzami strażacy interweniowali kilka tysięcy razy. Ewakuowano 49 obozów harcerskich. Ponad 215 tys. osób pozostaje bez prądu. Dwie osoby zostały ranne. W czwartek IMGW wydało ostrzeżenie najwyższego stopnia przed burzami dla woj. łódzkiego i mazowieckiego.