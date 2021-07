Dramatyczna sytuacja na Kubie. "Prezydent pozwolił zabijać w imię rewolucji"

Już kilka godzin po pierwszych demonstracjach prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel wygłosił orędzie, w którym nawoływał, żeby na ulice wyszli rewolucjoniści. Powiedział, że ich zadaniem jest zrobić wszystko, żeby obronić dorobek rewolucji przed "protestującymi zdrajcami".

REKLAMA

Z informacji umieszczanych w sieci wynika, że podczas manifestacji atakowane są policyjne radiowozy. Tłum wdziera się też do sklepów dolarowych, wynosi jedzenie i artykuły sanitarne.

- Sytuacja wygląda bardzo źle. Leje się krew - mówi w rozmowie z Gazeta.pl pani Basia, Polka, której partner przebywa obecnie na wyspie. Z jej informacji wynika, że prezydent w imię obrony rewolucji, miał pozwolić nawet zabijać protestujących.

Kubańczycy protestują

Protesty na Kubie zaczęły się spontanicznie. W sobotę 10 lipca na ulice miast wyszły tysiące ludzi, którzy skandowali "precz z dyktaturą!". Demonstrantów rozproszyła policja. W poniedziałek wieczorem w centrum Hawany zebrało się około stu osób krzyczących "precz z komunizmem!". We wtorek rano informowaliśmy, że w wyniku antyrządowych manifestacji zginęła jednak osoba, a kilkanaście zostało rannych. Jak podało kubańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zmarły to 36-letni Diubis Laurencio Tejeda. Mężczyzna zginął podczas poniedziałkowego starcia między protestującymi a policją na obrzeżach Hawany. Jak podaje "The Guardian", Erika Guevara-Rosas, dyrektorka Amnesty International ds. Ameryki przekazała, że zatrzymanych lub zaginionych jest co najmniej 140 Kubańczyków.

Do wybuchu protestów przyczynił się największy od 30 lat kryzys gospodarczy na wyspie. W kraju brakuje żywności i leków, często dochodzi też do wyłączeń prądu. Pogarsza się też sytuacja, związana z pandemią COVID-19.

- Kubańczycy są zdesperowani. Brakuje im leków, żywności, podstawowych produktów higienicznych. Do sklepów ciągną się gigantyczne kolejki, w wielu miastach brakuje prądu - powiedziała w rozmowie z Gazeta.pl Magdalena Woźnikiewicz, autorka strony Cubamia Project.

Reuters podaje, że zdaniem kubańskiego rządu demonstracje organizowali kontrrewolucjoniści finansowani przez Stany Zjednoczone, które manipulują frustracją wywołaną kryzysem gospodarczym, w dużej mierze spowodowanym trwającym od dziesięcioleci embargiem handlowym USA.

Kubańczyk o protestach: Realna szansa na zmianę sytuacji