Już niebawem każdego dnia w Wielkiej Brytanii może dochodzić do nawet 20 tysięcy przypadków "długiego Covidu" dziennie - ostrzega "The Guardian". To zespół dolegliwości pojawiający się u ozdrowieńców Covid-19, który charakteryzuje się między innymi często występującym zmęczeniem i problemami z pamięcią.

