Irak. W pożarze szpitala zakaźnego zginęło 50 osób. Ich rodziny zaatakowały policję

W związku z pożarem szpitala premier Iraku Mustafa al-Kazimi zwołał pilne spotkanie z ministrami i najwyższymi dowódcami ds. bezpieczeństwa. W prowincji Zi Kar, w której leży Nasirija, ogłoszono stan wyjątkowy.

Spłonął szpital zakaźny w Iraku. Zmarło 50 osób, a około 70 zostało rannych

Ponad 50 osób zmarło w wyniku pożaru na oddziale zakaźnym, na którym leżeli pacjenci zarażeni koronawirusem, w szpitalu w irackim mieście Nasiriya - podaje BBC. Przedstawiciel ochrony zdrowia poinformował, że w chwili wybuchu pożaru w środku znajdowały się co najmniej 63 osoby. - Ekipy medyczne wyniosły zwęglone ciała z płonącego szpitala, wielu pacjentów kaszlało od unoszącego się dymu - powiedział reporter Reutersa na miejscu pożaru.

- Usłyszałem wielką eksplozję na oddziale zakaźnym, a potem bardzo szybko wybuchł pożar - powiedział pracownik szpitala. Zwrócił uwagę, że zespoły ratownicze ciężko pracowały, by dotrzeć do poszkodowanych, ale gęsty dym wciąż utrudniał im wejście do niektórych pomieszczeń.

W pożarze zginęło wielu ludzi. Pod szpitalem protesty rodzin pacjentów

Wstępne raporty policyjne sugerowały, że prawdopodobną przyczyną pożaru była eksplozja zbiornika z tlenem na oddziale leczącym chorych z COVID-19 - powiedział policjant na miejscu pożaru, cytowany przez Agencję Reutera.

Przewodniczący irackiego parlamentu Mohammed al-Halbousi napisał na Twitterze o katastrofalnej porażce w ochronie życia Irakijczyków i że należy położyć temu kres.

Z kolei iracki premier Mustafa al-Kadhemi nakazał aresztowanie dyrektora szpitala. Rozgniewani bliscy pacjentów zebrali się przed szpitalem i starli się z policją, podpalając dwa policyjne pojazdy.

- Skorumpowani urzędnicy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za pożar i zabicie niewinnych pacjentów. Gdzie jest ciało mojego ojca? - pytał młody mężczyzna, przeszukujący na terenie szpitala zwęglone zwłoki owinięte kocami.

Koronawirus poważnie nadwyrężył ochronę zdrowia w Iraku, która i tak jest w kiepskim stanie z powodu lat wojny, zaniedbań i korupcji. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa Irak odnotował 1,4 miliona infekcji i zgłosił ponad 17 tys. zgonów z powodu koronawirusa.