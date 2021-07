Wielka Brytania. Barack Obama ambasadorem? "Nie do zaakceptowania". Londyn odrzuca pogłoski

Jeśli to prawda, byłby to pierwszy znany przypadek sprzeciwu brytyjskiego rządu przeciwko nominacji potencjalnego ambasadora USA w Wielkiej Brytanii. "Obama jest nie do zaakceptowania" - miał powiedzieć Boris Johnson, cytowany przez źródło "The Sunday Express".

Barack Obama ambasadorem? Rząd zaprzecza, ale rządowe źródło potwierdza sprzeciw Johnsona

Rzeczniczka brytyjskiego MSZ stwierdziła, że te doniesienia są nieprawdziwe, a decyzja dotycząca mianowania ambasadora USA należy wyłącznie do Amerykanów.

Rządowe źródło konserwatywnego tabloidu "The Sunday Express" podkreśla z kolei, że "jest absolutnie prawdą, że rząd prywatnie sprzeciwił się nominacji Obamy". Dailymail.co.uk zwraca natomiast uwagę na fakt, że nie było w przeszłości sytuacji, w której były prezydent zostałby mianowany na taką pozycję. Stanowisko ambasadora USA w Wielkiej Brytanii pozostaje więc nieobsadzone, a media sugerują, że Joe Biden zaczeka z decyzją do przyszłego roku.

Barack Obama i Boris Johnson

Napięcia pomiędzy Obamą a Johnsonem pojawiły się w 2016 roku, kiedy trwało referendum dotyczące brexitu. Barack Obama odwiedził wtedy Londyn i ostrzegł, że jeśli Londyn opuści Unię Europejską, będzie ostatni w kolejce do umowy handlowej z USA. Uznano to za interwencję w sprawy wewnętrzne Wielkiej Brytanii.

Boris Johnson miał z kolei rozwścieczyć Baracka Obamę sugerując, że jego niechęć do Wielkiej Brytanii jest związana z częściowo kenijskim pochodzeniem ówczesnego amerykańskiego prezydenta i brytyjskimi rządami kolonialnymi. Johnson przypomniał również, że Obama usunął popiersie Winstona Churchilla z Gabinetu Owalnego tuż po zaprzysiężeniu. Administracja Białego Domu tłumaczyła wtedy, że popiersie było własnością brytyjskiej ambasady i musiało zostać zwrócone. Kiedy jednak prezydentem został Donald Trump, Churchill wrócił na swoje miejsce, choć nie była to ta sama rzeźba - pisze holistic.news.