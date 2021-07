Indie. Ponad 50 osób zginęło w wyniku porażenia piorunami

Ponad 50 osób zginęło w związku z uderzeniami piorunów w kilku stanach w Indiach - informowały w poniedziałek władze kraju, na które powołała się agencja AFP. Intensywne burze, które mają miejsce podczas sezonu monsunowego, każdego roku powodują setki zgonów.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmiany klimatu ogląda na własne oczy. "Lodowce się wycofują, kurczą się ich jęzory, tracą na czołach 3-4 metry rocznie" [KLIMAT Z BLISKA]

Indie. Coraz więcej ofiar niebezpiecznych burz

Jak podawał "The Guardian", w niedzielę, w różnych dystryktach stanu Uttar Pradesh, co najmniej 42 osoby zginęły w wyniku uderzenia piorunem. Część ofiar to robotnicy rolni pracujący w polu.

W Radżastanie, w pobliżu zabytkowej wieży XII-wiecznego fortu Amer, według informacji policji zginęło 11 osób, 17 zostało rannych, a trzy są w stanie krytycznym. Starszy oficer policji w Jaipur Saurabh Tiwari przekazał agencji AFP, że deszcz zaczął padać w momencie, kiedy ludzie jeszcze byli na wieży. Gdy uderzył piorun, znajdowało się tam ok. 30 osób.

Pożary w Ameryce Północnej. Zachód Stanów Zjednoczonych walczy z ogniem

- Niektórzy ranni stracili przytomność w wyniku uderzenia piorunem. Inni uciekli w panice - relacjonował oficer. W poniedziałek ekipy ratunkowe sprawdzały, czy niektóre z ofiar nie wpadły do głębokiej fosy, która jest umiejscowiona po jednej stronie wież strażniczych.

W całym Radżastanie w wyniku uderzenia pioruna miało zginąć jeszcze ok. 10 innych osób. W poniedziałek premier Narendra Modi przekazał, że bliscy ofiar wypadków otrzymają specjalną pomoc finansową. Zdaniem ekspertów liczba ofiar śmiertelnych w Utter Pradesh i Radżamastaie jest wysoka, ponieważ wielu mieszkańców pracuje w rolnictwie oraz budownictwie.

Od czerwca do września w Indiach trwa sezon monsunowy. W tym czasie przez kraj regularnie przechodzą bardzo gwałtowne i niebezpieczne burze oraz ulewy. W wyniku wypadków na skutek porażenia piorunem każdego roku w Indiach giną setki osób. W 2019 roku w ten sposób zmarło ponad 2900 osób. Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej sytuacji w kraju. W ciągu najbliższych dni mają pojawić się kolejne wyładowania - pisze "The Guardian".

Przed dwoma miesiącami w Indiach odkryto również stado martwych słoni. Zwierzęta prawdopodobnie zginęły po uderzeniu pioruna w pobliskie drzewa.

Indie. Znaleziono 18 martwych słoni. Zatrucie, czy uderzenie pioruna?

Zmiany klimatu sprawiają, że huragany są coraz silniejsze

Według aktualnej wiedzy naukowej globalne ocieplenie sprawia, że sztormy tropikalne zagrażające wybrzeżom obu Ameryk, Azji i Afryki będą częstsze i silniejsze. Cieplejsza woda oceanów jest "paliwem" dla huraganów; wyższy poziom morza zwiększa ryzyko fali sztormowej; w cieplejszym powietrzu może być więcej wilgoci, co oznacza bardziej intensywne ulewy. Według niektórych badań z powodu zmian klimatu huragany mogą też przesuwać się wolniej, co oznacza, że dany obszar jest dłużej narażony na wiatr i deszcz.

Niektóre badania naukowe wskazują, że o ile sama liczba huraganów niekoniecznie wzrasta, za to stają się one bardziej niebezpieczne, generują większe sumy opadów, silniejsze porywy wiatru i powstają szybciej.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.