Nie żyje Esther Bejarano, więźniarka z obozu w Auschwitz. "Opuścił nas ważny głos w walce z antysemityzmem"

Frankfurcka organizacja Anne Frank Education Centre, która poinformowała na Twitterze o śmierci Esther Bejarano, podkreśla, że przeżyła ona Auschwitz, "ponieważ grała na akordeonie w obozowej orkiestrze". "Poświęciła swoje życie muzyce oraz walce z rasizmem i antysemityzmem" - czytamy we wpisie

REKLAMA

Składając hołd "żywotności i niesamowitej historii" Esther Bejarano, minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas, napisał na Twitterze, że "opuścił nas ważny głos w walce z rasizmem i antysemityzmem" Dodał, że "będziemy tęsknić za jej głosem".

Zobacz wideo Prof. Pisarska: Wyjście z UE dla nas oznacza wyjście z Zachodu

"Przeżyła trzy obozy koncentracyjne i marsz śmierci"

Esther Bejarano, z domu Löwy urodziła się w 1924 roku jako córka głównego kantora gminy żydowskiej w niemieckim mieście Saarlouis. Jej rodzice i siostra zostali zamordowani przez nazistów. Do obozu w Auschwitz została deportowana w kwietniu 1943 roku. Tam trafiła do żeńskiej orkiestry, jako akordeonistka, choć umiała grać tylko na fortepianie. Orkiestra grała dla więźniów obozu i osób deportowanych, które przyjeżdżały tam pociągami. W wystąpieniu w radiu Deutsche Welle w 2014 roku Esther Bejarano powiedziała: "Wiedziałeś, że zostaną zagazowani i jedyne, co możesz zrobić, to zostać tam i grać". Sama przeżyła trzy obozy koncentracyjne i marsz śmierci.

Po wojnie Esther Bejarano przez 15 lat mieszkała w Izraelu, gdzie rozpoczęła karierę jako wokalistka, potem wróciła do Niemiec. Od ponad 30 lat była zaangażowana w przekazywanie swoich doświadczeń młodzieży. Działała także w Stowarzyszeniu Ofiar Prześladowanych przez Reżim Nazistowski oraz w Międzynarodowym Komitecie Oświęcimskim, którego była współzałożycielką. W 2012 roku otrzymała Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Odnaleziono pamiątki więźnia Auschwitz. IPN poszukuje krewnych

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/AFP & dw.com/d jl/w dyd