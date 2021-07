Holandia. Ogromny wzrost zakażeń, głównie wśród młodych. Premier ogłosił powrót obostrzeń

- Na ostatniej konferencji cieszyliśmy się z luzowania obostrzeń, niestety, ogromny wzrost infekcji zmusza nas do odwrotnego kroku - mówił na konferencji premier Rutte. Szef rządu zapowiedział, że od najbliższej soboty ponownie zostaną zamknięte kluby nocne i dyskoteki. Przywrócony zostanie obowiązek zachowania 1.5 m dystansu w restauracjach. - Odwołane zostaną także imprezy sportowe i koncerty - mówił premier. Obostrzenia będą obowiązywały do 13 sierpnia.

Holandia. Liczba hospitalizowanych spadła

Minister zdrowia Hugo de Jonge poinformował, że prawie 80 proc. populacji Niderlandów zostało już zaszczepionych. - Liczba przyjęć do szpitali spadła drastycznie - mówił minister De Jonge.

- Musimy jednak działać teraz, aby uniknąć kolejnego lockdownu jesienią - podkreślił szef resortu zdrowia.

W ciągu ostatnich kilku dni media donosiły o masowych infekcjach podczas imprez zamkniętych. Na przykład podczas ubiegłotygodniowej imprezy w klubie nocnym w Enschede na wschodzie kraju koronawirusem zaraziło się 180 osób. W dyskotece dla nastolatków bawiło się 600 osób.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) ogłosił, że w piątek do godziny 10:00 zgłoszono 6986 nowych infekcji. To o 1539 więcej niż w czwartek. Lokalne władze informują, że chorują głównie osoby młode. Eksperci tłumaczą, że jest to m.in. spowodowane rozprzestrzenianiem się wariantu Delta oraz zwiększoną liczbą testów wykonywanych wśród ludzi młodych. W weekendy, w które wykryto masowe zakażenia w klubach nocnych, testowano po 300 tys. osób. - Wykonujemy więcej testów, a więc wychwytujemy po prostu więcej zakażeń - tłumaczył portalowi NOS immunolog Dimitri Diawatopulos.

W ciągu ostatnich siedmiu dni rejestrowano średnio 3163 pozytywne testy dziennie. To prawie pięć razy więcej niż siedem dni wcześniej (653).

Autor: Andrzej Pawluszek

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl