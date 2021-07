Korea Północna buduje mur i ogrodzenie na granicy z Chinami. Chcą skończyć do Dnia Partii

O planach przyspieszenia budowy muru - opisywanego jako "kuloodporny" - i ogrodzenia pod wysokim napięciem pisze portal dailynk.com. To tworzony w Korei Południowej serwis, który informuje o wydarzeniach na północ od granicy.

Według portalu taka forma zabezpieczenia ma powstać na całej, liczącej ok. 1400 km granicy. W ostatnim czasie zlecono przyspieszenie konstrukcji ogrodzenia, by zostało ono ukończone do Dnia Założenia Partii, czyli 10 października.

Pjongjang ma planować zastąpienie strażą graniczną 11 korpusu armii, który obecnie odpowiada za pilnowanie granicy. Długa obecność w tym obszarze miała "obniżyć jego gotowość bojową". Budowa ogrodzenia ma poprawić widoczność partoli i zapewnić, że będą one samodzielnie w stanie kontrolować granicę.

Granica Korei Północnej z Chinami nie jest tak pilnie strzeżona jak południowa granica, jednak nie jest wolna od napięć, a także przemytu i przypadków ucieczki.