Kolumbijczycy i Amerykanie zatrzymani ws. zabójstwa prezydenta Haiti. Pokazano ich na konferencji

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Komendy Głównej Policji w Port-au-Prince zatrzymanych pokazano mediom. Udostępniono też niektóre dowody, m.in. kolumbijskie paszporty, broń, młoty i piły.

REKLAMA

W zamachu miało brać udział łącznie 28 napastników. Do tej pory zatrzymano łącznie 17 osób. Jak informuje "The New York Times", zatrzymani Amerykanie to mężczyźni pochodzenia haitańskiego. Minister obrony Kolumbii Diego Molano poinformował, że ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymani Kolumbijczycy to z kolei emerytowani wojskowi. Wcześniej władze Haiti informowały o zabiciu czterech "najemników".

Prezydent Haiti zamordowany w swoim domu

Szef policji Haiti Leon Charles poprosił obywateli o pomoc w poszukiwaniu kolejnych podejrzanych.

- Możesz zabić prezydenta, ale nie możesz zabić jego marzeń, nie możesz zabić jego ideologii i nie możesz zabić tego, o co walczył. Dlatego jestem zdeterminowany, aby rodzina, przyjaciele i sojusznicy prezydenta Jovenela Moïse oraz ludność haitańska doszli do sprawiedliwości - mówił na konferencji prasowej tymczasowy premier kraju Claude Joseph.

Zobacz wideo Co zachęciłoby Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19?

Zabójstwo prezydenta Haiti

Prezydent Haiti został zabity w nocy z wtorku na środę w swej posiadłości. Jego żona, ciężko ranna, trafiła do szpitala na Florydzie.

53-letni Jovenel Moise został wybrany na prezydenta w listopadzie 2016 roku. Opozycja twierdziła, że wybory zostały sfałszowane. Domagała się, by po czterech latach rządów oddał władzę, on jednak odmówił rozpisania nowych wyborów prezydenckich.

Haiti, położone na Morzu Karaibskim, jest najbiedniejszym krajem zachodniej półkuli i jednym z najbiedniejszych na świecie. Od dłuższego czasu rośnie w nim fala przemocy na tle politycznym. W stolicy Haiti, Port-au-Prince, dochodzi do walk gangów. ONZ, Stany Zjednoczone i Unia Europejska apelowały o przeprowadzenie w Haiti demokratycznych i przejrzystych wyborów parlamentarnych i prezydenckich do końca tego roku.