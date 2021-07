Szwecja. Katastrofa samolotu z dziewięcioma osobami na pokładzie. Reuters: Są ofiary śmiertelne

Jak poinformował szef lokalnych służb ratunkowych Emil Gustavsson, samolot był wykorzystywany do transportu skoczków spadochronowych. Szwedzka policja, którą cytuje Reuters, podaje, że "kilka osób zginęło".

Szwedzka telewizja TV4 informuje, że do zdarzenia doszło o godzinie 19.20. Na nagraniu, które opublikowała stacja, widać jak samolot płonie po zderzeniu z ziemią. Media podają, że do katastrofy doszło ok. 100 metrów od miejsca startu. - Mamy cztery jednostki na miejscu. Pożar został ugaszony i teraz skupiamy się na akcji ratunkowej - powiedział Jennie Holmberg z lokalnej straży pożarnej w rozmowie z portalem SVT.se. Jak dodał, wypadek można opisać jako "bardzo poważny".