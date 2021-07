Rosyjskie wojsko przetestowało nowe uprzęże spadochronowe, które zostały stworzone po to, by psy mogły skakać z helikoptera razem ze swoimi przewodnikami. W mediach pojawiło się nagranie, na którym widać skok jednego ze zwierząt. Pies tuż po wylądowaniu był gotów do podjęcia dalszej akcji.

