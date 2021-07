Amsterdam. Postrzelenie dziennikarza śledczego. Zatrzymany Polak miał pomóc w ucieczce

Zobacz wideo Starcie przy mównicy sejmowej. Nitras kontra Witek, Terlecki i Kaczyński

We wtorek Peter R. de Vries występował w telewizji RTL Boulevard. Kiedy opuścił studio, oddano w jego kierunku pięć strzałów z bliskiej odległości. Dziennikarz śledczy z raną głowy i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Policja zatrzymała trzech podejrzanych, ale jeden z nich został zwolniony. Okazało się później, że wśród aresztowanych jest 35-letni Kamil E. Portal dutchnews.nl podaje, że Polak miał być kierowcą. Oddać strzały do dziennikarza miał natomiast pochodzący z Antyli Holenderskich 21-letni Delano G.

REKLAMA

Holandia. Polak zatrzymany ws. postrzelenia znanego dziennikarza

W przeszłości dziennikarza chroniła policja

Portal tvn24.pl informował, że Kamil E. był poszukiwany przez polskie służby listem gończym za kradzieże i rozboje. Miał odsiedzieć w Polsce wyrok. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani na autostradzie w Leidschendam jeszcze we wtorek.

Na razie nie wiadomo, jaki motyw miał sprawca. W przeszłości policja chroniła Petera R. de Vriesa, ponieważ dziennikarz otrzymywał groźby za swoją pracę. Dziennikarz zajmował się m.in. sprawami porwania magnata browarnictwa Freddy'ego Heinekena czy zniknięcia nastolatki Natalee Holloway.

Postrzelenie dziennikarza w Amsterdamie. Zatrzymany Polak miał odsiedzieć w kraju wyrok