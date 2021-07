Estawini protestuje przeciwko królowi-despocie. W starciach z policją zginęło 27 osób

Zobacz wideo Zabójcze złoto Ghany. Górnicy zarabiają krocie, ale umierają młodo

Afrykańskie państwo Eswatini, dawniej znane jako Suazi, uzyskało niepodległość 53 lata temu i jest rządzone przez króla Mswati III. Monarcha absolutna wybiera premiera i gabinet oraz ma prawo rozwiązać parlament. ONZ informuje, że protesty w Estawini rozpoczęły się w maju. Wtedy na ulice wyszli studenci, aby domagać się sprawiedliwości za śmierć ich 25-letniego kolegi, który miał zginąć z rąk policji. Pod koniec czerwca protesty te przekształciły się w codzienne marsze prodemokratyczne w kilku miejscach w całym Królestwie.

Minister handlu Manqoba Khumalo poinformował, że w odpowiedzi na plądrowanie i podpalanie m.in. nieruchomości należących do króla przez protestujących oraz rzucania kamieniami w stronę policji, funkcjonariusze oddali strzały. Zginęło 27 osób.

ONZ wzywa do przestrzegania praw człowieka

Sekretarz generalny ONZ António Guterres podkreślił, że z coraz większym niepokojem śledzi rozwój wydarzeń w państwie. Zaapelował zarówno do protestujących, jak i władzy o powstrzymanie przemocy i dialog. ONZ stwierdziło, że było to "nieproporcjonalne i niepotrzebne użycie siły", a także wezwało władze Estawini do przestrzegania praw człowieka.

"Wzywamy również rząd do zapewnienia szybkich, przejrzystych, skutecznych, niezależnych i bezstronnych dochodzeń w sprawie wszystkich zarzutów łamania praw człowieka" - czytamy na stronie ONZ, które przypomina, że pokojowe protesty są chronione na mocy międzynarodowego prawa.

ONZ wyraziło również zaniepokojenie doniesieniami o zablokowaniu dostępu do internetu w kraju.