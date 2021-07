Haiti. Prezydent Jovenel Moise został zastrzelony. W lutym mówił o zamachu na swoje życie

O śmierci prezydenta poinformował Claude Joseph, pełniący obowiązki haitańskiego premiera. W nocy z wtorku na środę, do prywatnej rezydencji prezydenta Moisea wdarli się nieznani sprawcy. Według Josepha, część z nich mówiła po hiszpańsku.

Jovenel Moise zginął w wyniku odniesienia ran postrzałowych. Obrażania odniosła także żona prezydenta - Martine Moise. Pierwsza dama przebywa obecnie w szpitalu.

Haiti. Prezydent kraju został zamordowany we własnym domu. "Barbarzyński akt"

Tymczasowy premier Claude Joseph poinformował, że przejął władzę w kraju. Joseph potępił zamach na prezydenta, nazywając go "nienawistnym, nieludzkim i barbarzyńskim aktem". Przekazał, że sytuacja związana z bezpieczeństwem kraju jest pod kontrolą policji oraz sił zbrojnych Haiti.

Associated Press wskazuje, że jeszcze przed zamachem na prezydenta, Haiti znajdowało się w niestabilnej sytuacji politycznej. Jovenel Moise od ponad dwóch lat rządził krajem za pomocą dekretów, ponieważ nie udało się przeprowadzić wyborów parlamentarnych.

Opozycja domagała się ustąpienia Jovenela Moisea z urzędu, podkreślając, że jego kadencja wygasła w lutym 2021 r. Wskazywali również, że Moise dążył do zwiększenia swojej władzy poprzez zmniejszenie sądowej kontroli nad rządowymi kontraktami oraz utworzenie agencji wywiadowczej podległej tylko prezydentowi.

Haiti. W lutym Jovenel Moise mówił o próbie zamachu staniu i morderstwa

Jak podaje agencja Reutera, w lutym br. prezydent Jovenel Moise poinformował o zatrzymaniu ponad 20 osób, które miały planować zamach stanu. Wśród zatrzymanych znalazł się sędzia Sądu Najwyższego Yvickel Dabrezil oraz inspektor policji Marie Louise Gauthier.

Podczas konferencji prasowej na lotnisku w Port-au-Prince Jovenel Moise mówił, że celem spiskowców była próba zamachu na jego życie, a następnie powołanie nowego prezydenta. Aresztowania rzekomych spiskowców nastąpiły w tygodniu, w którym przywódcy opozycji ogłosili plan zastąpienia prezydenta Moisea jednym z sędziów Sądu Najwyższego. Zatrzymany przez służby Yvickel Dabrezil miał być jednym z rozważanych sędziów.

Jovenel Moise został prezydentem Haiti w 2017 r. - wcześniej dwukrotnie bezskutecznie ubiegał się o ten urząd w 2015 i 2016 r. Przed rozpoczęciem kariery politycznej, Moise zajmował się działalnością gospodarczą. Był właścicielem m.in. 10-hektarowej plantacji bananów, a w 2001 r. zaangażował się w działalność związaną z gospodarką wodną. Jego firma wybudowała elektrownię wodną oraz sieć wodociągową w Departamencie Północno-Zachodnim i Departamencie Północno-Wschodnim Haiti. W 2004 r. został przewodniczącym oraz sekretarzem generalnym Izby Handlu i Przemysłu Haiti. W 2008 r. założył spółkę energetyczną, która rozpoczęła zaopatrywanie 10 gmin na terenie kraju w energię słoneczną i wiatrową.

Haiti jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. PKB per capita w tym kraju wynosi ok. 730 dolarów. Dla porównania, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB per capita w 2021 r. w USA wynosi 45 tys. dolarów, a w Polsce 16 tys. dolarów. Około 60 proc. populacji Haiti zarabia mniej niż 2 dolary dziennie.