Wyrok w sprawie Wiktara Babaryki zapadł we wtorek (6.07) przed białoruskim Sądem Najwyższym. Oznacza to, że nie podlega on zaskarżeniu do wyższej instancji. Wobec Babaryki orzeczono karę 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze oraz grzywnę w wysokości 145 tys. rubli białoruskich (ponad 217 tys. zł).

Białoruś. Niedoszły rywal Łukaszenki skazany na 14 lat kolonii karnej

Jak podaje Biełsat, Wiktar Babaryka był oskarżony o przyjęcie łapówki o szczególnie dużej wartości i legalizację nielegalnie pozyskanych środków pieniężnych. Do rzekomych przestępstw miało dojść, kiedy Babaryka stał na czele Biełgazprombanku. W sprawie oskarżono również jego współpracowników, których miał wciągnąć do utworzonej przez siebie organizacji przestępczej. Wiktar Babaryka nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Obrońcy praw człowieka uważają, że proces Babaryki miał charakter polityczny. Walancin Stefanowicz, z zamkniętego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna", podkreślił, że śledztwo i proces sądowy odbywały się z w poważnym naruszeniem zasad sprawiedliwego sądownictwa.

Wyrok w sprawie Babaryki skomentowała również ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku. "Dzisiejszym surowym wyrokiem dla Wiktara Babaryki białoruski system sądowniczy zademonstrował imitację sprawiedliwości i fakt, że reżim Łukaszenki nie cofnie się przed niczym, by utrzymać władzę" - czytamy na Twitterze ambasady.

Białoruś. Babaryka nie został dopuszczony do startu w wyborach

Wiktar Babaryka wiosną ubiegłego roku ogłosił chęć startu w wyborach prezydenckich na Białorusi. Babaryka zrezygnował ze stanowiska dyrektora Biełgazprombanku, a jego zwolennicy zebrali rekordowe dla polityka opozycji 400 tys. podpisów poparcia. Babaryka nie został jednak dopuszczony do udziału w wyborach przez Centralną Komisję Wyborczą. Były bankier został następnie aresztowany i oskarżony o przyjmowanie łapówek i pranie brudnych pieniędzy.

Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, który jest obecnie więźniem politycznym białoruskiego reżimu, mówił wówczas, że Łukaszenka przestraszył się Babaryki, który cieszył się dużą popularnością wśród Białorusinów. Główną kandydatką opozycji w wyborach została ostatecznie Swiatłana Cichanouska, która stanęła do wyborów po tym, gdy jej mąż - również wyrażający chęć startu - został aresztowany.

Wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu 2020 r. Kontrolowana przez reżim Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że zwycięzcą z wynikiem 80,1 proc. głosów został urzędujący od 1996 r. prezydent Aleksander Łukaszenka. Wyniku wyborów na Białorusi nie uznają państwa członkowskie Unii Europejskiej - unzają, że zwycięzca została Swiatłana Cichanouska. Od roku na Białorusi trwają antyrządowe protesty, brutalnie tłumione przez reżim Łukaszenki.

