Dziennik "The Korea Herald" poinformował, że Xiang Xueqiu, żona ambasadora Belgii Petera Lescouhiera, wdała się w Seulu w bójkę z zamiataczem ulic. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Zgodnie z relacją policji, sprzątacz pracujący w parku w centrum miasta miał dotknąć Xiang miotłą, co bardzo ją uraziło. Z tej niefortunnej sytuacji wywiązała się przepychanka.

REKLAMA

Zobacz wideo Tańczący Pikachu uległ awarii. Wywołało to całą sekwencję dziwnych zdarzeń

Funkcjonariusze przekazali, że prawdopodobnie oboje wymieniali ciosy, ale w momencie przybycia policji na miejsce, żadne z nich nie chciało oskarżyć drugiego. Xiang została przewieziona do szpitala. Podczas bójki zamiatacz miał pchnąć ją na ziemię. Sprzątacz natomiast zjawił się na komisariacie, bo kobieta miała uderzyć go w twarz.

Austria. Azjatycki pyton w sedesie. Ukąsił mężczyznę w genitalia

Kolejna bójka żony ambasadora. W kwietniu spoliczkowała ekspedientkę

To nie pierwszy raz, gdy ambasadorowa wpadła w tarapaty. Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku kamery w jednym ze sklepów odzieżowych w Seulu zarejestrowały, jak Xiang Xueqiu popycha dwie ekspedientki, a jedną z nich bije w twarz. Według relacji lokalnych mediów, zdarzyło się to po tym, jak żona ambasadora miała wyjść ze sklepu po przymierzeniu ubrań. Jej zachowanie wzbudziło wątpliwości pracownicy, która wyszła na zewnątrz za Xiang, podejrzewając ją o kradzież. Ambasadorowa wróciła do środka, żądając rozmowy z menedżerem.

Do sieci trafiło zarówno nagranie całego zajścia, jak i zdjęcia przedstawiające mocno zaczerwieniony, opuchnięty policzek zaatakowanej przez Xiang kobiety.

Kilka tygodni później Peter Lescouhier przeprosił za zachowanie swojej żony. - Niezależnie od okoliczności, sposób, w jaki zareagowała, jest nie do przyjęcia - powiedział ambasador, którego słowa zacytował portal NPR. Lescouhier przekazał ponadto, że po tym incydencie małżonka miała trafić do szpitala - podobno po udarze mózgu. Ostatecznie Xiang spotkała się z dwiema poszkodowanymi sprzedawczyniami, by je przeprosić.

Najdłuższy w historii okręt podwodny wyszedł na próby

Sprawę umorzono. Policja uzasadniła to immunitetem dyplomatycznym ambasadorowej, który z czasem został jej uchylony przez władze Belgii. Zadecydowano także o skróceniu kadencji ambasadora Lescouhiera oraz nakazaniu mu opuszczenia Seulu latem br. "Będzie to najlepsze rozwiązanie dla relacji obustronnych" - przekazano.