Raport WHO: Do 2030 roku miliardy ludzi zostaną bez dostępu do wody

WHO we współpracy z UNICEF opublikowało raport, z którego wynika, że do 2030 roku miliardy ludzi zostaną pozbawione dostępu do wody pitnej, środków sanitarnych i higienicznych. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia pandemia powinna być dodatkowym bodźcem do przyspieszenia pomocy w najbardziej potrzebującym regionom.

3 Marta Kondrusik Otwórz galerię Na Gazeta.pl