Eksperci z niedowierzaniem i strachem reagują na "przerażające" podejście Sajida Javida do znoszenia obostrzeń - podaje "The Guardian". Zdaniem Sajida Javida, obostrzenia związane z COVID-19 powinny zostać zniesione. - Zasady, które musieliśmy wprowadzić, spowodowały szokujący wzrost przemocy domowej i straszliwy wpływ na zdrowie psychiczne wielu ludzi - argumentował polityk.

Sajid Javid chce zniesienia obostrzeń. Eksperci przerażeni

Eksperci twierdzą jednak, że takie zapowiedzi ministra zdrowia Wielkiej Brytanii to nic innego, jak budowa "wariantowych fabryk" koronawirusa. Profesor Stephen Reicher z University of St. Andrews napisał na Twitterze: "To przerażające mieć ministra 'zdrowia', który nadal uważa COVID-19 za grypę. Który nie przejmuje się poziomem infekcji. Który nie zdaje sobie sprawy, że ci, którzy działają na rzecz zdrowia, działają najlepiej na rzecz gospodarki. Który chce porzucić wszelkie obostrzenia, podczas gdy tylko połowa z nas jest zaszczepiona".

Profesor Susan Michie, dyrektor Centrum Zmian Zachowania na University College London napisała na Twitterze, że przedwczesne znoszenie obostrzeń może mieć fatalny skutek dla zdrowia Brytyjczyków. "Pozwolenie na wzrost transmisji społecznościowej jest jak budowanie nowych fabryk wariantów w bardzo szybkim tempie" - ostrzegłą ekspertka.

Łagodzenie obostrzeń w Wielkiej Brytanii. Czy decyzja zapadnie w poniedziałek?

Społeczeństwo oczekuje, że rząd Wielkiej Brytanii w poniedziałek 5 lipca ogłosi decyzję dotyczącą łagodzenia obostrzeń w kraju. Obywatelom najbardziej zależy na zniesieniu obowiązku kwarantanny w związku z podróżowaniem do innych krajów oraz zniesienia nakazu noszenia maseczek w miejscach publicznych.

- Musimy jasno powiedzieć, że liczba przypadków znacznie wzrośnie. Wiem, że wiele osób będzie ostrożnych w łagodzeniu ograniczeń - to całkowicie zrozumiałe. Ale żadna data, którą wybierzemy, nigdy nie będzie wiązała się z brakiem ryzyka, więc musimy przyjąć szeroki i zrównoważony pogląd - mówił Sajid Javid. - Będziemy musieli nauczyć się akceptować istnienie COVID-19 i znaleźć sposoby radzenia sobie z nim - tak jak robimy to już w przypadku grypy - dodał minister zdrowia.

Brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 24 248 nowych infekcjach koronawirusem i 15 zgonach na COVID-19. Z kolei w sobotę odnotowano 24 885 nowych zakażeń oraz 18 zgonów.