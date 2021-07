Cypr stoi w ogniu. "To najgorszy pożar lasu w historii". Grecja i Izrael ruszyły z pomocą

Strażacy wciąż walczą z pożarem, który wybuchł w sobotę u podnóża górskiego pasma Troodos na północ od Limassol i Larnaki. Jest to teren gęsto porośnięty lasem sosnowym.

Cypr. W pożarze zginęły cztery osoby, kilka wsi odciętych jest od prądu

Ogień uszkodził do tej pory dziesiątki nieruchomości, strawił duże obszary lasu sosnowego, a także odciął od prądu mieszkańców kilku wiosek. Pożar pustoszył tereny na obszarze 50 kilometrów kwadratowych - pisze Reuters. Nie żyją cztery osoby, prawdopodobnie są to obywatele Egiptu.

- To najgorszy pożar lasu w historii Cypru - powiedział cypryjskiej telewizji Omega TV cytowany przez agencję Reuters dyrektor cypryjskiego Departamentu Lasów Państwowych Charalambos Alexandrou. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną pożaru, choć Cypr regularnie doświadcza upałów w miesiącach letnich, a temperatura w ostatnich dniach przekraczała 40 stopni Celsjusza. Policja przyznała, że przesłuchuje w związku z pożarem 67-letnią osobę - nie wiadomo jeszcze, jaki miałby być jej udział w katastrofie ani jak funkcjonariusze do niej dotarli.

Cypr prosi o pomoc. Chce uruchomienia unijnego mechanizmu ochrony ludności

Rzecznik straży pożarnej, Andreas Kettis, powiedział, że cała cypryjska straż pożarna została zmobilizowana do walki z ogniem, a wszyscy strażacy po służbie zostali wezwani do pomocy. Ponadto Cypr poprosił w sobotę inne kraje Unii Europejskiej o pomoc w walce z ogromnym pożarem lasu, który zmusił do ewakuacji co najmniej siedem wiosek - pisze apnews.com.

"To bardzo trudny dzień dla Cypru. Cały aparat państwowy został zmobilizowany, aby pomóc w walce z pożarem, a priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia. Dziękujemy Grecji i Izraelowi za odpowiedź na wysyłkę samolotów przeciwpożarowych" - napisał na Twitterze Cypryjski prezydent Nicos Anastasiades. Komisja Europejska stwierdziła w oświadczeniu, że uruchomiono również awaryjnego satelitę Copernicus, aby dostarczyć mapy oceny szkód na dotkniętych pożarem obszarach.

Grecja wysłała dwa samoloty przeciwpożarowe, podobnie jak Izrael. Rzecznik cypryjskiego rządu Marios Pelekanos dodał, że Cypr zażądał kolejnych czterech samolotów z tytułu unijnego mechanizmu ochrony ludności. Jest to utworzony w 2001 r. system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrof naturalnych i składa się na niego dobrowolna pula zasobów zadeklarowanych przez państwa członkowskie do natychmiastowego udostępnienia w Unii Europejskiej lub poza nią.