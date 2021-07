Brytyjskie prawo zakazujące stosunków homoseksualnych do dziś obowiązuje w 30 byłych koloniach [FILM]

"Imperium, nad którym nie zachodzi słońce" - tak nazywano w szczycie potęgi imperium brytyjskie, gdy jego terytoria rozciągały się na całym globie. Imperium skończyło się wraz z erą kolonialną, jednak jego ślady są wyraźne w krajach, które dawniej były jego częścią.

Jednym z nich jest tzw. prawo sodomii, które Brytyjczycy wprowadzili w połowie XIX wieku. Artykuł 377 brytyjskiego prawa zakazywał stosunków homoseksualnych. Dziś, 161 lat po przyjęciu prawa, społeczności LGBT+ w ok. 30 państwach - byłych koloniach brytyjskich - nadal walczą o jego uchylenie. O tej walce opowiada film dokumentalny "377. Prawo, nad którym słońce nigdy nie zachodziło". Wyreżyserowała go Lola García-Ajofrín, a wyprodukowała go grupa Outriders, polska organizacja dziennikarska non-profit.

Film "377 Prawo, nad którym słońce nigdy nie zachodziło" z polskimi napisami jest dostępny w serwisie Youtube:

Kim są Outriders?

Outriders to grupa reporterska powstała w 2017 r., która tworzy reportaże interaktywne, filmy dokumentalne oraz innowacyjne projekty medialne. Są laureatami m.in. Grand Press Digital i ICFJ reporting contest.

W 2021 r. zostali nominowani do "europejskiego Pulitzera". Publikują magazyn "Outriders Brief" poświęcony sprawom globalnym i vloga. Prowadzą też grupę na Facebooku Outriders Unblock - o wyzwaniach stojących przed państwami tzw. byłego bloku wschodniego oraz nawigują przez kryzys klimatyczny w ramach Outriders Power. Organizują również storytellingowy Outriders Festiwal.

Grupa Outriders współpracuje z Gazeta.pl przy projektach medialnych, takich jak ubiegłoroczny projekt "Białoruskie domino". W jego ramach przedstawiliśmy czytelnikom i czytelniczkom nie tylko ekskluzywne informacje z Białorusi, ale także pokazywaliśmy szerszy kontekst wydarzeń obserwowanych na miejscu przez białoruskich korespondentów Outriders.