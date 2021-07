Delta atakuje Europę. Gdzie są największe obostrzenia? Jakie warunki należy spełnić przed wyjazdem? [LISTA]

W ciągu ostatniego tygodnia najwięcej nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono m.in. w Brazylii czy Indiach. Czwarta fala pandemii przybiera jednak na sile także w Europie. Największy współczynnik zachorowań odnotowano w Wielkiej Brytanii - 27,9 tys. Mutacja Delta rozwija się także w innych krajach, w tym w ulubionych wakacyjnych destynacjach Polaków. Gdzie napotkamy na największe obostrzenia? Wyjaśniamy.

Portugalia. Jakich obostrzeń możemy się spodziewać?

Jak poinformowała na czwartkowej konferencji prasowej przedstawicielka rządu Antonia Costy, sytuacja epidemiczna w Portugalii znacząco się pogorszyła. W związku z tym w powiatach o wysokim i bardzo wysokim ryzyku zakażeń przywrócono restrykcje.

Rząd ogłosił wprowadzenie nocnej godziny policyjnej, na terenie 45 powiatów (Między innymi: Lizbona, Braga, Setubal i Sintra, Sesimbra, Albufeira oraz Cascais), która obowiązuje od 23 do 5 rano. Ponadto w Portugalii obowiązuje nakaz noszenia maseczek zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i na świeżym powietrzu.

W najbliższych dniach skrócone zostaną godziny pracy placówek handlu i usług, a także utrzymany zostanie obowiązek pracy zdalnej.

W transporcie publicznym pasażerowie mogą zająć nie więcej niż 2/3 miejsc. W kraju czynne pozostają galerie handlowe, plaże, wesołe miasteczka, parki rozrywki, czy aquaparki.

Do Portugalii możemy wjechać, jeśli:

1. Mamy ważny paszport covidowy (UCC).

2. W przeciągu ostatnich 180 dni wyzdrowieliśmy z COVID-19 i posiadamy zaświadczenie o przebiegu choroby,

3. Test molekularny wykonany w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu lub przekroczeniem granicy lądowej,

4. Test antygenowy według zaleceń Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE wykonany w ciągu ostatnich 24h przed przyjazdem wykonamy w warunkach laboratoryjnych,

Dzieci do 12 roku życia wpuszczane są na teren Portugalii bez konieczności przedstawienia wyniku testu.

Infografika przedstawiająca kraje, w których obowiązują obostrzenia spowodowane mutacją Delta. Marta Kondrusik

Madera i Azory

O ile w większości obostrzenia na wyspach są takie same jak w Portugalii kontynentalnej, o tyle w kwestii wjazdu występują dwie różnice.

Każdy podróżny musi wypełnić kwestionariusz na stronie: https://mysafeazores.com lub https://madeirasafe.com.

Osoby, które zdecydują się pozostać na Azorach dłużej niż 6 dni muszą poddać się obowiązkowemu testowi na koronawirusa.

Grecja. Jakich obostrzeń możemy się spodziewać?

Grecja nie tak dawno całkowicie poluzowała obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Zniesione zostały takie restrykcje jak: godzina policyjna, obowiązek noszenia maseczek, czy ograniczenia w funkcjonowaniu muzeów, teatrów i miejsc kultu. Część obostrzeń została już jednak ponownie przywrócona. W najbliższych tygodniach grecki rząd spodziewa się dynamicznego wzrostu przypadków.

Jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w związku z utrzymującą się tendencją zakażeń na terenie Grecji w dalszym ciągu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za równo w przestrzeniach zamkniętych jak i na świeżym powietrzu. Stanowiska archeologiczne, muzea, ogrody zoologiczne pozostają otwarte pod warunkiem, że zwiedzanie odbywa się na zewnątrz. Restauracje serwują posiłki jedynie poza lokalem lub w ogródkach.

Parteneon, Grecja, Akropol pixabay

Dyskoteki, czy kina pozostają zamknięte. W godzinach 00:30 do 05:00 na terenie Grecji obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania się.

MSZ przypomina, że bez względu na posiadany test/zaświadczenie każdy może zostać poddany losowej kontroli stanu zdrowia.

Warunki wjazdu do kraju:

- Ważny paszport covidowy,

- Test PCR (wykonany najpóźniej 72 h przed przyjazdem),

- Testu antygenowy (wykonany najpóźniej 48 h przed przyjazdem).

- Ozdrowieńcy mogą wjechać do kraju za okazaniem pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej 12 roku życia.

Podróżujący koniecznie muszą zarejestrować swoją podróż na stronie: https://travel.gov.gr/#/

Osoby, które planują podróż z Grecji kontynentalnej na wyspy (z wyjątkiem Lefkady, Evii i Salaminy) przed wejściem na pokład samolotu lub statku muszą przedstawić dokumenty (paszport covidowy, lub negatywny wynik testu)

Włochy. Jakich obostrzeń możemy się spodziewać?

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do 31 lipca 2021 r. Mimo to władze zapraszają turystów do zarezerwowania wypoczynku w Italii. Obostrzenia w kraju zależą od strefy, do której się wybieramy (biała, żółta, pomarańczowa i czerwona).

W strefie białej, czyli zwolnionej z restrykcji znajdują się obecnie takie regiony jak: Sycylia, Sardynia, Toskania, Umbria, Apulia, Abruzja, Bazylikata, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemont, Wenecja Euganejska.

W pozostałych strefach nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek, utrzymywania dystansu, a w funkcjonowaniu restauracji utrzymywane są ograniczenia. Sklepy i centra handlowe pozostają otwarte. W strefie żółtej, pomarańczowej i czerwonej utrzymywana jest także godzina policyjna. MSZ przestrzega przed możliwością wprowadzaniu zakazu przemieszczania się, w tym zamknięciu lotnisk w strefie pomarańczowej i czerwonej.

Warunki wjazdu do kraju:

- Ważny paszport covidowy,

- Test PCR (wykonany najpóźniej 72 h przed przyjazdem),

- Testu antygenowy (wykonany najpóźniej 48 h przed przyjazdem).

- Ozdrowieńcy mogą wjechać do kraju za okazaniem pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. Każdy podróżujący ma obowiązek rejestracji na portalu: https://app.euplf.eu/#/

Hiszpania. Jakich obostrzeń możemy się spodziewać?

W Hiszpanii liczba zakażeń znacząco wzrosła. Jak donoszą służby medyczne, do rozwoju kolejnej fali pandemii przyczyniły się masowo organizowane imprezy zarówno na świeżym powietrzu, jak i w dyskotekach.

Na terenie całego kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni zamkniętej, a także na świeżym powietrzu, jeśli niemożliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu. Za nieprzestrzeganie obostrzeń grozi kara 100 euro. Sklepy, muzea, czy restauracje działają w reżimie sanitarnym. Pozostałe obiekty pozostają otwarte.

Warunki wjazdu do kraju:

- Ważny paszport covidowy,

- Test PCR (wykonany najpóźniej 72 h przed przyjazdem),

- Testu antygenowy (wykonany najpóźniej 48 h przed przyjazdem).

- Ozdrowieńcy mogą wjechać do kraju za okazaniem pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem.

Hiszpania Fot. Pixabay



Jak podaje MSZ: "Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń, są jednak zobowiązane do posiadania wypełnionego formularza sanitarnego". Formularz ten jest dostępny na stronie www.spth.gob.es

Na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa bez względu na przestrzenie publiczne i zamknięte. Na Majorce sytuacja na ten moment wygląda tak samo, jak w Hiszpanii kontynentalnej.

Chorwacja. Jakich obostrzeń możemy się spodziewać?

Jeszcze 18 czerwca rząd Chorwacji ogłosił całkowite zniesienie obostrzeń. Po 10 dniach restrykcje wróciły. Od początku lipca wprowadziła konieczność okazania przez podróżnych paszportu covidowego lub negatywnego wyniku testu.

Inne obostrzenia w Chorwacji nie obowiązują. Zalecane jest jednak zachowanie społecznego dystansu, a muzea, restauracje, czy sklepy działają w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Warunki wjazdu do kraju:

- Ważny paszport covidowy,

- Test PCR (wykonany najpóźniej 72 h przed przyjazdem),

Dzieci do 12 roku życia nie muszą wykonywać testu.

Bułgaria. Jakich obostrzeń możemy się spodziewać?

Rząd Bułgarii obawia się kolejnej fali koronawirusa. Bułgaria pozostaje krajem, w którym program szczepień realizowany jest najwolniej w Europie. Jedynie 14 proc. mieszkańców kraju otrzymało jedną dawkę szczepionki, a 12 proc. jest w pełni zaszczepionych. Jak podają przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Bułgarii: mutacja Delta może stać się dominująca już w sierpniu. Na ten moment dodatkowe obostrzenia w Bułgarii nie występują.

Warunki wjazdu do kraju:

- Ważny paszport covidowy,

- Test antygenowy wykonany 24h przed przyjazdem.

Dzieci do 12 roku życia nie muszą wykonywać testu.

Czarnogóra. Jakich obostrzeń możemy się spodziewać?

Obywatele Unii Europejskiej od 5 czerwca bez przeszkód mogą wjechać do Czarnogóry. Turyści nie muszą posiadać wyniku testu ani certyfikatu szczepienia. Wszystkie obostrzenia na terenie tego kraju zostały zniesione.

Bez testów i szczepienia w Europie i na świecie

W Europie jest zaledwie kilka państw, do których wjedziemy bez testów i zaświadczenia o szczepieniu. Są to:

Albania

Macedonia Północna

Rumunia

Czarnogóra - pod warunkiem utrzymania się niewielkich wskaźników zakażeń

Poza Unią Europejską restrykcje dla turystów nie obowiązują w: