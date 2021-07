Kanada. Na termometrach 49,6 stopni Celsjusza. Z płonącej wsi ewakuowano wszystkich mieszkańców

Lytton w prowincji Kolumbia Brytyjska zostało ewakuowane w środę 30 czerwca około godziny 18 czasu lokalnego. Swoje domy musieli opuścić wszyscy mieszkańcy wsi, których jest około 250. Do wybuchu pożaru doprowadziła niezwykle wysoka temperatura, która daje się we znaki całemu regionowi.

REKLAMA

- To straszne. Całe miasto płonie - skomentował burmistrz Lytton, Jan Polderman w stacji CBC. - Jakieś 15 minut wystarczyło, by lekki dym przerodził się w pożar - dodał.

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Przyczyną ekstremalnych upałów w Kanadzie jest tzw. kopuła cieplna - w jej wyniku gorące oceaniczne powietrze zatrzymuje się w atmosferze przez dłuższy czas, jak pod kopułą. Występowanie tego zjawiska potęgowane jest przez zmiany klimatu.

Fala upałów w Kanadzie. Temperatura przekroczyła rekordowy wynik sprzed 84 lat

Poprzedni kanadyjski rekord gorąca został odnotowany 84 lata temu - 5 lipca 1937 roku w miastach Yellow Grass i Midale położonych w Saskatchewan - prowincji położonej w centralnej części kraju. Temperatura osiągnęła wtedy 45 stopni Celsjusza. Tymczasem w ostatnich dniach termometry w Lytton wskazywały kolejno 46,6 w niedzielę, 47,9 stopni w poniedziałek oraz najwyższą temperaturę w historii pomiarów prowadzonych w Kanadzie - 49,6 stopni.

Biden: Zagrożenie pożarami lasów w tym roku jest tak poważne, jak nigdy dotąd

Główna koronerka Kolumbii Brytyjskiej poinformowała, że jej biuro otrzymało zgłoszenia dotyczące 486 zgonów, które łączone są z falą upałów. Zgodnie z informacjami BBC, dawniej średnia śmierci z powodu wysokiej temperatury powietrza oscylowała w tej prowincji wokół 165 ofiar rocznie.

Chów klatkowy w UE będzie zakazany. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Zmiany klimatu to dłuższe i silniejsze fale upałów

Według rządowego dokumentu "Polityka ekologiczna państwa" scenariusze klimatyczne dla Polski pokazują, że najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi związanymi z globalnym ociepleniem w tym dziesięcioleciu będą fale upałów z tendencją do wydłużania czasu ich występowania. Dla największych miast w Polski prognozowany jest wzrost liczby dni upalnych (z temperaturą maksymalna przekraczającą 30 stopni C).

Pogoda w danym okresie zależy od szeregu zmiennych i niezależnie od zmian klimatu są okresy gorętsze i chłodniejsze. Jednak wraz ze wzrostem średniej temperatury planety wyjściowa temperatura jest wyższa. Zatem to, co dawniej było ekstremalnie gorącym okresem, wraz ze zmianami klimatu staje się częstszym zjawiskiem i pojawiają się dni z temperaturą tak wysoką, jakiej nigdy dotychczas w danym miejscu nie zaobserwowano. "To, co dziś nazywamy 'ekstremalną falą gorąca', w ciągu dekad będziemy po prostu nazywać 'latem', o ile nie zmniejszymy ostro emisji dwutlenku węgla. Wybór należy do nas..." - ostrzega jeden z najbardziej znanych klimatolog na świecie Michael E. Mann.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.