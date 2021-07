Atak zimy we Francji. Padał grad wielkości kul do paintballa. Jedno z miast zostało sparaliżowane

Choć w Polsce od kilku tygodni panują wysokie, czasem przekraczające 30 stopni w cieniu temperatury, mieszkańcy niektórych regionów Francji musieli mierzyć się z niespodziewanym atakiem zimy. Wszystko przez grad, który nawiedził na początku tygodnia kraj nad Sekwaną.

Grad wielkości kuli do paintballa spadł we wschodniej Francji

W Éloyes położonym we wschodniej części Francji doszło do niecodziennego zjawiska pogodowego. Jak informuje vosgesmatin.fr, we wtorek nad ranem w mieście spadł grad. Z nieba leciały bryły lodu o rozmiarach kul do paintballa.

Później burza uderzyła w okolice drogi RN 57 między miastami Plombières-les-Bains a Le Val-d'Ajol, oddalonej od Éloyes około 30 km. Grad, który padał na jezdnię, utrudnił kierowcom podróż, a miejscami wstrzymał ruch na drodze.

W centrum Plombières-les-Bains mieszkańcy musieli wyciągnąć z piwnic i garaży łopaty do odśnieżania, ponieważ grad zalegał na ulicy i utrudniał poruszanie się po mieście. Topniejący grad w wielu miejscach doprowadził do powodzi, niezbędna była interwencja straży pożarnej. Na nagraniu opublikowanym na kanale Tetova News na YouTube widać, jak ulicami płyną ogromne ilości wody.

Grad. Kiedy powstaje?

Grad jest opadem atmosferycznym w postacie nieforemnych brył lodu, które mają średnice od 5 do 55 mm lub większe, w przekroju kuli są widoczne przezroczyste bryły lodu oraz białe warstwy śniegu. Do opadów gradu w Polsce dochodzi najczęściej latem lub wiosną. Grad tworzy się w chmurach typu cumulonimbus i towarzyszą mu często opady deszczu i wyładowania atmosferyczne. Najczęstsze i najintensywniejsze opady gradu mają miejsce w strefie zwrotnikowej, natomiast nigdy nie występują w strefie podbiegunowej.