Donald Rumsfeld nie żyje. Były sekretarz obrony USA zmarł w wieku 88 lat

"Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością o odejściu Donalda Rumsfelda, amerykańskiego męża stanu i oddanego męża, ojca, dziadka i pradziadka" - czytamy w oświadczeniu rodziny polityka.

Jak dodali bliscy Donalda Rumsfelda, zmarł otoczony przez rodzinę w "ukochanym Taos w Nowym Meksyku". Podkreślili, że polityk zapisał się w historii dzięki "niezwykłym osiągnięciom ponad sześciu dekad służby publicznej".

"Jako ci, którzy znali go najlepiej i których życie zmieniło się na zawsze, będziemy pamiętać jego niezachwianą miłość do żony Joyce, jego rodziny i przyjaciół oraz uczciwość, którą wniósł do życia poświęconego ojczyźnie" - napisano.

Donald Rumsfeld nie żyje

Donald Rumsfeld urodził się 9 lipca 1932 r. W latach 1975-1977 był sekretarzem obrony w administracji Geralda Forda, a w latach 2001-2006 w gabinecie prezydenta George'a W. Busha. W latach 60. był też kongresmenem z Illinois, a w latach 70. pełnił funkcję szefa personelu Białego Domu. Doradzał też prezydentowi Richardowi Nixonowi w kwestiach wojskowych.

Działalność Rumsfelda wzbudzała spore kontrowersje. Odegrał jedną z głównych ról w inwazji na Afganistan i Irak. Był również kojarzony z przypadkami tortur więźniów w Abu Ghraib i Guantanamo, o których miał nie tylko wiedzieć, ale również je aprobować.

"Dobrał sobie prawników, którzy przedkładają ideologię ponad prawo, bo myśleli, że tortury to będzie skuteczny sposób walki z terroryzmem, że Amerykę uczynią bezpieczniejszym krajem. (...) Nie ma żadnych dowodów na to, że tortury dostarczyły jakichkolwiek informacji, które rzeczywiście pomogły zapobiec atakom" - mówił w 2012 r. w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prof. Philippe Sands, profesor prawa międzynarodowego na University College w Londynie.