W Kanadzie niemal 50 stopni, z powodu upału zmarło już 130 osób. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

Jak podaje BBC, trwające upały prawdopodobnie przyczyniły się głównie do śmierci osób starszych lub ze schorzeniami. W Kanadzie trzeci dzień z rzędu odnotowuje się rekordowo wysoką temperaturę. W Lytton w Kolumbii Brytyjskiej termometry wskazały 49,6 st. Celsjusza.

"Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

- Jestem policjantem od 15 lat i nigdy nie doświadczyłem takiej liczby nagłych zgonów, które pojawiły się w tak krótkim czasie - powiedział sierżant policji Steve Addison, komentując falę upałów. - Ludzie przyjeżdżają do domów swoich krewnych i po prostu znajdują ich tam martwych - dodał w rozmowie z BBC. Główna koroner Kolumbii Brytyjskiej poinformowała, że od piątku do poniedziałku odnotowano 100 zgonów więcej niż normalnie.

Mieszkanka Lytton podkreśliła, że wyjście na zewnątrz jest niemal "niemożliwe". - To było nie do zniesienia. Staramy się jak najwięcej przebywać w pomieszczeniach. Jesteśmy przyzwyczajeni do upału, ale 30 st. znacznie różni się od 47 - powiedziała, jak cytuje BBC.

Mieszkaniec Vancouver powiedział Agence France Presse, że wszystkie pokoje hotelowe wyglądają na zajęte, ponieważ ludzie szukają pomieszczeń z klimatyzacją. - Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Mam nadzieję, że nigdy więcej tak się nie stanie - stwierdził.

Zmiany klimatu zwiększają zagrożenie pożarami

Wzrost temperatury, wraz z nim silniejsze fale upałów i zmiana wzorców pogodowych (jak bardziej intensywne, ale rzadsze opady) to przewidywane przez badaczy skutki globalnego ocieplenia.

To sprawia, że w dotkniętych nimi regionach zwiększa się zagrożenie pożarami. Na przykład w raporcie naukowym na zlecenie australijskiego rządu oceniono, że w wielu rejonach kraju ocieplenie o 2 stopnie Celsjusza zwiększy intensywność pożarów o 25 proc., powiększy teren objęty pożarami o połowę i zmniejsza okres między pojawianiem się ognia.

W rejonach charakteryzujących się występowaniem pożarów, jak Kalifornia czy Australia, mogą być one groźniejsze niż wcześniej. Ekstremalna susza i upały pozwalają np. na powstawanie gigantycznych pożarów - pojedyncze osiągają nawet 500 tys. hektarów. Taka skala ognia jest nie do opanowania przez strażaków.