"Polityka Fortecy Europa zabiła ponad 40 555 osób". 80 organizacji broniących praw człowieka oskarża UE

Jak donosi "The Guardian", rozpoczęła się kampania nawołująca do likwidacji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Akcję zapoczątkowało około 80 organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka, aktywiści oraz kapitanowie statków ratunkowych.

Listy do KE: Reżim graniczny UE zmusił ich do obierania niebezpiecznych szlaków migracyjnych

List, w którym zwrócono uwagę na "nielegalne i nieludzkie praktyki" Fronteksu wobec migrantów, został wysłany w zeszłym tygodniu do Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.

W tym roku zginęło ponad 740 osób, próbujących przepłynąć Morze Śródziemne w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca

- czytamy w liście cytowanym przez "The Guardian".

"Reżim graniczny UE zmusił ich do obierania niebezpiecznych szlaków migracyjnych, często na statkach niezdatnych do żeglugi; UE zwerbowała sąsiednie kraje, aby powstrzymały ich w drodze; spotkała ich przemoc i sprzeciw; lub odmowa ich ratowania - porzucano ich, by utonęli w morzu" - piszą autorzy listu.

I dodają, że "to są życia stracone z powodu obsesji Unii Europejskiej na punkcie wzmacniania granic zamiast ochrony ludzi".

"Za jaką cenę? Polityka Fortecy Europa zabiła ponad 40 555 osób od 1993 roku. Zostali pozostawieni na śmierć na Morzu Śródziemnym, Atlantyku i pustyni, zastrzeleni na granicach, zginęli w wyniku samobójstwa w ośrodkach detencyjnych, torturowani i zabici po deportacji - UE ma krew na rękach" - podkreślają.

Czego żądają autorzy listu?

Pod listem skierowanym do europejskich instytucji podpisały się m.in. Sea-Watch, Mediterranea Saving Humans, Iuventa10, Baobab Experience i Alarm Phone. Te i wiele innych organizacji żądają od Unii Europejskiej zlikwidowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz zaprzestania przetrzymywania migrantów przez siły UE. Planowane są również protesty na terenie całej UE.

Dziennik próbował skontaktować się z Fronteksem, jednak bezskutecznie.

Pracownicy Fronteksu mieli nękać migrantów

Europejskie media już wcześniej zwracały uwagę na łamanie praw człowieka przez Frontex. Na początku tego roku wszczęto dochodzenia w tej sprawie. Pracownicy mieli nękać migrantów oraz prowadzić bezprawne operacje, w wyniku których ubiegający się o azyl mieli być powstrzymywani przed dotarciem do granic Unii Europejskiej.

Frontex (od francuskiego "Frontières extérieures" - "granice zewnętrzne") jest należącą do UE agencją, która powstała w 2004 roku na podstawie rozporządzenia Rady UE.