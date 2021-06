Londyn. Pożar w pobliżu stacji Elephant and Castle. "Eksplozja i kula ognia wielkości domu"

Jak podaje standard.co.uk, pożar w pobliżu dworca Elephant and Castle w Londynie wybuchł w poniedziałek ok. godziny 14. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać ogromną smugę dymu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jelenia Góra. Policja zatrzymała 32-latka, który podpalił materac na klatce schodowej

Londyn. Pożar w pobliżu stacji kolejowej

Portal podaje, że na miejsce przyjechało dziewięć wozów strażackich, z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków. "Dużo czarnego dymu, później eksplozja i wybuch wielkiej kuli ognia" - tak zdarzenie komentował w mediach społecznościowych jeden ze świadków.

Portal metro.co.uk cytuje świadka, który także mówi o "kuli ognia". - Była wielkości domu - twierdzi. Jak dodaje, na miejscu pożaru czuł zapach palonej gumy.

Londyńska straż pożarna zaapelowała na Twitterze, aby unikać tej części miasta. Media informują o wstrzymanych pociągach. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Strażacy informują o trzech "prywatnych jednostkach", które zostały zupełnie spalone. Zniszczeniu uległy cztery samochody oraz co najmniej trzy sklepy w podziemiach dworca i budkę telefoniczną.

Korespondent TVN 24 Maciej Woroch przekazał, że z pożarem walczy co najmniej 80 strażaków. - Służby apelują do mieszkańców, by zamknęli drzwi i okna. Dym może być toksyczny i bardzo szkodliwy - powiedział w TVN 24.