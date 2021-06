Niemcy. Dwie osoby zaatakowane przez nożownika w Erfurcie

Dwudziestoparoletni mężczyzna o jasnych włosach i bliznami na twarzy jest poszukiwany za pomocą policyjnego śmigłowca. Rano zaatakował nożem dwie osoby w wieku 45 i 68 lat. Poszkodowani przekazali, że napastnik mówił po niemiecku - przekazała Informacyjna Agencja Radiowa.

- Sprawca mówił po niemiecku, ma od 20 do 30 lat, nosi brązowy sweter i ciemne spodnie dresowe. Ma kręcone włosy w kolorze blond lub rudy i pokrytą bliznami twarz - informował rzecznik lokalnej policji w komunikacie opublikowanym na presseportal.de.

Niemcy. Zaatakowani przez nożownika trafili do szpitala. Policja szuka sprawcy

Jak podaje portal bild.de, do ataku miało dojść w poniedziałek ok. godz. 6 rano pomiędzy Muldenweg a Färberwaidweg w Erfurcie (centralne Niemcy). Nieznany mężczyzna z nożem w ręku zaatakował przechodniów. Zranił dwóch mężczyzn, po czym uciekł. Obaj trafili do szpitala. Według informacji policji, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Trwa policyjna obława i intensywne poszukiwania sprawcy ataku. Motyw jego działań nie jest jeszcze znany.

Funkcjonariusze poszukują mężczyzny przy pomocy m.in. policyjnego helikoptera. Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o pilny kontakt ze służbami.

W piątek 25 czerwca ok. godz. 17 policja została poinformowana o ataku nożownika z Wurzburg w Niemczech. Samotnie działający napastnik zamordował trzy osoby i ranił 10 kolejnych.

Sprawcą napaści okazał się 24-letni Somalijczyk. - Sprawca ataku w Wurzburgu w Niemczech leczył się psychiatrycznie - poinformowały lokalne władze. Nie wiadomo, czy był to atak spowodowany stanem psychicznym, czy o motywie islamskim.

Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann w programie "Bild Live" wskazywał, że istnieje "wyraźne podejrzenie" motywu związanego z islamem. W domu zatrzymanego nożownika z Eurzburga odnaleziono "rzeczy, które mogły wskazywać na materiały propagandowe islamistów". Sam mężczyzna miał z kolei mówić o "swoim wkładzie w dżihad". Na ostateczne wnioski trzeba zaczekać jednak do końca śledztwa - informował Polsat News, powołując się na PAP.