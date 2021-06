Uratował 31 osób, skazano go na 142 lata więzienia. "Gdybym tego nie zrobił, wszyscy bylibyśmy martwi"

Zobacz wideo Straż graniczna otwiera tira, a tam... imigranci

"The New York Times" opisuje historię Hanada Abdiego Mohammada. W grudniu ubiegłego roku 28-letni Somalijczyk przejął stery tonącej łodzi przemytniczej u wybrzeży wyspy Lesbos. Dzięki jego zdecydowanej reakcji udało się uratować 31 osób. Zginęły dwie osoby.

142 lata i 10 dni więzienia dla Somalijczyka

Pół roku później mężczyzna został skazany na 142 lata i 10 dni więzienia. Karę odsiaduje w zakładzie na wyspie Chios. Oskarżono go o przemyt ludzi do Grecji. "The New York Times", który dotarł do orzeczenia sądu z 13 maja, zaznacza, że Somalijczyk, ze względu na grecki kodeks karny, w celi spędzi maksymalnie 20 lat.

- Wciąż mam koszmary o tamtej nocy - powiedział, jak cytuje "The New York Times", Hanad Abdi Mohammad. - Gdybym tego nie zrobił, wszyscy bylibyśmy martwi - dodał.

Według organizacji zajmujących się prawami człowieka, Mohammad jest jedną z kilku osób ubiegających się o azyl w ostatnich miesiącach, które otrzymały długie wyroki więzienia za handel ludźmi lub ułatwianie migrantom nielegalnego wjazdu. Dokładna liczba jest nieznana, natomiast wiadomo, że takich osób jak Mohammad są dziesiątki.

Grecja broni się, podkreślając, że jej sądy są sprawiedliwe i że ma obowiązek strzec swoich granic.

