Donald Trump będzie ponownie kandydował na prezydenta? "Wygraliśmy dwa razy, może będzie trzeci"

W sobotę 26 czerwca w Wellington w stanie Ohio Donald Trump zorganizował pierwszy wiec od czasu opuszczenia Białego Domu w styczniu tego roku. Były prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował politykę imigracyjną obecnego szefa rządu, a także powtórzył swoje twierdzenie, jakoby wybory w roku 2020 zostały sfałszowane.

Trump o możliwości ponownego ubiegania się o fotel prezydenta

- Wygraliśmy wybory dwa razy i możliwe, że będziemy musieli wygrać po raz trzeci. To możliwe - powiedział Trump podczas wiecu, jak cytuje Reuters. Przypomnijmy, że biznesmen objął urząd prezydenta USA w 2016 roku, gdy wygrał wybory z byłą sekretarz stanu Hillary Clinton. W 2020 roku Trump ubiegał się o reelekcję, jednak przegrał.

Na to, czy Trump będzie ponownie kandydować w wyborach, może wpłynąć wynik pracy śledczych. W piątek 25 czerwca "New York Times" poinformował bowiem, że kancelaria prokuratora okręgowego na Manhattanie rozważa złożenie zarzutów karnych przeciwko firmie byłego prezydenta - Trump Organization. Chodzi o śledztwo w sprawie świadczeń, jakie firma wypłaciła swoim dyrektorom. Prokuratura sprawdza, czy zostały one prawidłowo zarejestrowane w księgach rachunkowych oraz, czy zapłacono od nich podatki.

Trump krytykuje Bidena i apeluje do Republikanów

Podczas wiecu były prezydent skrytykował także administrację obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, odnosząc się do polityki imigracyjnej. - Masz miliony ludzi przybywających do naszego kraju. Nie mamy pojęcia, kim oni są. Joe Biden dokładnie odwrotnie, niż my robiliśmy - powiedział.

- Odbierzemy Izbę, odbierzemy Senat, odbierzemy Amerykę - zaapellował Trump do Republikanów.

Jak podaje Reuters, około 53 proc. Republikanów uważa, że Trump rzeczywiście wygrał wybory w 2020 roku, jednak wyniki zostały sfałszowane. Tymczasem osobisty prawnik byłego prezydenta tymczasowo stracił licencję do wykonywania zawodu w stanie Nowy Jork ze względu na "kłamstwa i wprowadzające w błąd stwierdzenia", które szerzył na temat wyborów.