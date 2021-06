Niemcy. Atak nożownika w Wurzburgu. Co najmniej trzy osoby nie żyją, są ranni

W ataku nożownika w Wurzburgu zginęły co najmniej trzy osoby, a sześć zostało rannych. Miejscowa policja poinformowała na swoim profilu społecznościowym, że zatrzymała napastnika. Miał on zostać ranny w nogę - informuje gazeta Bild. W części miasta policja ustawiła blokady.

Niemcy. Atak nożownika w Wurzburgu

Jak podaje Reuters, powołując się na niemieckie media, sytuacja jest obecnie pod kontrolą. Nie ma informacji o możliwych motywach ataku. Policja przekazała w mediach społecznościowych, że nic nie wskazuje na to, by napastnik działał z innymi osobami. "Nie ma zagrożenia dla mieszkańców" - przekazano. W kolejnym wpisie policja zaapelowała, by z szacunku do ofiar nie zamieszczać w mediach społecznościowych nagrań z miejsca tragedii.