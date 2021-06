Bruksela. Litwa ostrzega Unię Europejską przed Putinem: Powinniśmy być bardzo ostrożni

Zobacz wideo Rosyjskie wojsko u granic Ukrainy. Ociepa: Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze

Szczyt Unii Europejskiej. Litwa ostrzega UE przed Putinem

Gitanas Nauseda, przybywający na szczyt 27 krajowych przywódców Wspólnoty, wyraził sceptycyzm wobec propozycji Paryża i Berlina, by rozważyć zorganizowanie spotkania przedstawicieli UE z Putinem.

Zwrócił również uwagę, że Unia Europejska powinna być ekstremalnie ostrożna, ponieważ relacja jej nie jest taka jak między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. - Musimy mieć do czynienia z Rosją, ale jednocześnie zachowywać ostrożność wobec prawdziwych intencji reżimu Putina - powiedział Nauseda, cytowany przez Reuters.

Nauseda ostrzega: To będzie bardzo złym znakiem dla naszych partnerów

Jego zdaniem do tej pory nie widać żadnej zmiany w sposobie zachowania Rosji. - Bez jakichkolwiek pozytywnych zmian w zachowaniu Rosji, jeśli zaczniemy się angażować w działania z tym krajem, będzie to bardzo złym znakiem dla naszych partnerów - powiedział, odnosząc się do sytuacji krajów takich jak Ukraina i Gruzja, czyli byłych republik radzieckich o wyjątkowo napiętych stosunkach z Moskwą.

16 czerwca miał miejsce szczyt w Genewie, gdzie toczyły się rozmowy pomiędzy głowami państw - Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rozmowy zakończyły się umową o przywróceniu ambasadorów każdego kraju. Putin i Biden wymienili się prezentami. Amerykański prezydent wręczył Putinowi kryształową statuetkę bizona amerykańskiego oraz przeciwsłoneczne okulary. Z kolei rosyjski prezydent podarował Bidenowi zestaw na biurko wykonany w tradycyjnej rosyjskiej technice "chochłoma".