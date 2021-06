Raport został przyjęty przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego 11 maja. Jego autorem jest chorwacki socjalista Predrag Fred Matić.

PE przyjął raport Maticia. Aborcja prawem człowieka

Projekt rezolucji wzywa państwa członkowskie m.in do "depenalizacji aborcji oraz do usuwania i zwalczania przeszkód w legalnej aborcji", "zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości i przystępnych nowoczesnych metod antykoncepcji i produktów antykoncepcyjnych", a także do "udostępnienia w Europie sztucznego zapłodnienia". W raporcie stwierdzono, że legalny i bezpieczny dostęp do aborcji czy odpowiednia opieka położnicza to prawa człowieka. Jednocześnie autorzy raportu skrytykowali "klauzulę sumienia", która pozwala lekarzom odmówić wykonania zabiegu usunięcia ciąży.

Abp Gądecki z apelem do europosłów. "O głosowanie przeciwko aborcji"

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego krytykował polski episkopat. Abp. Stanisław Gądecki w oświadczeniu skierowanym do europosłów napisał, że "aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji" - zaznaczył. Zaapelował do posłów Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko projektowi. W oświadczeniu przypomniał katolikom, "że w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom".

"Przełomowy dzień w walce o prawa Europejek! PE przyjął rezolucję, która będzie drogowskazem jeżeli chodzi o zdrowie oraz prawa seksualne i reprodukcyjne w UE, w tym kwestie antykoncepcji, legalnej i bezpiecznej aborcji oraz edukacji seksualnej. Jest duma!" - skomentował europoseł Robert Biedroń.

"Porównują mnie do Hitlera, wysyłają lalki płodów"

Przed głosowaniem Matić przyznał, że projekt rezolucji spowodował zalew nienawistnych komentarzy zaadresowanych do autorów opracowania. - Zewnętrzna presja jest ogromna i mamy do czynienia z nienawistnymi mailami, petycjami online przeciwko mnie, porównują mnie do Hitlera, utrudniając przygotowanie raportu, prowadzą silną kampanię dezinformacyjną - powiedział chorwacki deputowany, cytowany przez Politico. Jak dodał, przeciwnicy posunęli się do "wysyłania do biur małych lalek płodów". - To nam pokazuje, że walka, o której myśleliśmy, że została wygrana wiele lat temu, wcale nie została wygrana - dodał.

Raport Maticia przyjęto stosunkiem głosów 378 za, 255 przeciw i 42 wstrzymujących się.