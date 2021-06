Miami. Zawalił się 12-piętrowy budynek. Trwa akcja poszukiwawcza na gruzach. "Nie znajdziemy żywych"

Do katastrofy doszło w położonym u wybrzeża Atlantyku miasteczku Surfside, które należy do aglomeracji Miami. Część dwunastopiętrowego apartamentowca zawaliła się około 2:00 w nocy czasu lokalnego. Według wstępnych informacji całkowicie lub częściowo zostało zniszczonych około połowy ze 130 mieszkań. - Trwa zakrojona na dużą skalę akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zlokalizować i wydobyć osoby znajdujące się pod gruzami - oświadczyła burmistrz hrabstwa Miami-Dade Daniella Levine Cava.

Jak dotąd potwierdzono śmierć jednej osoby. Łącznie spod gruzów wydobyto 35 osób, a 15 rodzin opuściło budynek samodzielnie. Dziesięć osób zostało rannych, jedna osoba jest w szpitalu w stanie krytycznym.

Burmistrz Surfside Charles W. Burkett zaznaczył, że do zawalenia doszło w środku nocy, kiedy większość mieszkańców była w budynku i spała. - To bardzo bolesne, ale nie wydaje mi się, że nie będziemy znajdować żywych - powiedział. Wiadomo, że w gruzach są wciąż uwięzieni mieszkańcy, nie wiadomo jednak jak wielu.

Prowadzący akcję ratowniczą są przekonani, że wszyscy mieszkańcy, którzy przeżyli katastrofę, są poza budynkiem. Na liście zaginionych jest 51 osób. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Bierze w niej udział ponad 80 jednostek ratowniczych z południowej Florydy. Może ona potrwać nawet tydzień.

Budynek, w którym doszło do tragedii, został zbudowany w 1981 roku. Przyczyny jego zawalenia się nie są znane. W apartamentowcu trwały prace remontowe na dachu. Nie wiadomo czy przyczyniły się do katastrofy.

Świadkowie w rozmowie z BCC mówili, że usłyszeli hałas i zobaczyli chmury pyłu i kurzu. NBC News rozmawiało z kolei z mieszkańcami budynku, którym udało się bezpiecznie ewakuować - przekazali oni, że budynek zaczął się trząść, jak gdyby doszło do trzęsienia ziemi.