Niemcy. Burza z gradem wielkości piłek do tenisa. Seria zniszczeń po nawałnicy

Zobacz wideo Gradobicie w Warszawie

Jak podaje portal ABC News, w południowo-zachodnich Niemczech w nocy ze środy na czwartek (23 na 24 czerwca) doszło do bardzo gwałtownej ulewy z gradobiciem.

REKLAMA

Niemcy. Pięć osób rannych w gradobiciu w okolicach Tybingi

Podczas środowej ulewy zalane zostało centrum szczepień w Tybindze w południowo-zachodnich Niemczech, w Badenii-Wirtembergii. W pobliskim mieście Reutlingen rannych zostało natomiast pięć osób - grad miał wielkość piłek do tenisa. Ulewa dotarła także do Monachium, gdzie deszcz zmoczył uczestników meczu Euro 2020, podczas którego Niemcy grali z Węgrami. Jak podaje portal, w związku z wyrządzonymi szkodami (podtopienia, powalone drzewa) strażacy interweniowali w całym regionie.

Pogoda. IMGW ostrzega przed upałami i burzami z gradem

Lars Wienand, redaktor portalu t-online pokazał na swoim Twitterze skutki ulewy. Na nagraniu widać m.in. ulice Rottenburga w powiecie Tybinga.

Profesor Wolfram Meier-Augenstein z Robert Gordon University w Aberdeen zaprezentował natomiast ogromne kule gradu.

Kolejny dzień gwałtownych ulew w Niemczech

Jak podaje portal pledgetimes.com, alerty pogodowe związane z gwałtownymi burzami i gradem ogłaszane były w Niemczech od kilku dni. W środę w Monachium wydane zostały ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami, gradem, ulewnymi deszczami i silnymi podmuchami wiatru (nawet do 100 km/h). Według Niemieckiej Służby Pogodowej (DWD), także w czwartek wieczorem pogoda może okazać się bardzo niebezpieczna.

Zawalony dach hali. Dyrektorka: Czułam jedno - muszę wyprowadzić dzieci

Według organizacji możliwy jest deszcz do 70 litrów na metr kwadratowy. Prawdopodobny jest także grad powyżej dwóch centymetrów oraz burze. Niewykluczone są też podmuchy huraganu do 120 km/h. Zdaniem ekspertów podobne warunki mogą utrzymać się od 7 do 14 dni. - Wygląda na to, że to prawdziwe lato burz - powiedział meteorolog Dominik Jung.