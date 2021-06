John McAfee nie żyje. Twórca pierwszego programu antywirusowego znaleziony martwy w celi

Służby informują, że Johna McAfee znaleziono w jego celi w więzieniu w Barcelonie, a próby reanimacji nie przyniosły efektu. Wszystko wskazuje na to, że McAfee popełnił samobójstwo po tym, jak sąd podjął decyzję o zgodzie na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

John McAfee to programista, który w latach 80. tworzył pierwszy komercyjny program antywirusowym. Firmę prowadził do połowy lat 90., by następnie zająć się innymi biznesami. W ostatnim czasie dał się poznać jako kandydat na prezydenta Partii Libertariańskiej oraz rozpoznawalna postać na rynku kryptowalut.

Zarzuty podatkowe wobec McAfee

Amerykański Departament Sprawiedliwości informował w październiku ubiegłego roku, że hiszpańskie służby bezpieczeństwa aresztowały Johna McAfee i oczekiwano na jego ekstradycję. Ciążyły na nim m.in. zarzuty dotyczące oszustw podatkowych. W ostatnich latach mężczyzna zarabiał, promując kryptowaluty i pełniąc funkcje doradcze, był też wielokrotnie prelegentem na różnych wydarzeniach, a jego dochód powiększył się po sprzedaży praw do filmu na podstawie jego życia.

McAfee w latach 2014-2019 miał nie składać zeznań podatkowych. Zarzuca mu się także ukrywanie pod nazwiskami innych osób swoich aktywów, m.in. nieruchomości, samochodów czy jachtu. Za każdy przypadek uchylenia się od płaceniu podatku groziło mu do pięciu lat więzienia, a za każde nieumyślne niezłożenie zeznania podatkowego do roku pozbawienia wolności.

Na wideo, które umieścił przed rokiem na Twitterze, były kandydat na prezydenta opowiadał, że swoją kampanię musi prowadzić na wygnaniu, gdyż został oskarżony o używanie kryptowalut w działaniach przestępczych przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. Na tym samym wideo przyznaje się, że unikał płacenia podatków przez osiem lat, a więc przyznał się do zarzutów. Zdaniem McAfee USA ogranicza kryptowaluty, gdyż uniemożliwią pobieranie przez rząd podatku dochodowego, gdy tylko staną się powszechnie używane.