Rosyjskie samoloty ostrzegawczo ostrzelały brytyjski niszczyciel. Londyn zabrał głos

Minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział przed parlamentarną komisją do spraw obrony, że twierdzenia strony rosyjskiej są "dezinformacją". Odniósł się w ten sposób do incydentu, do którego doszło dzisiaj na Morzu Czarnym. Rosyjska agencja informacyjna TASS podała, że samoloty Floty Czarnomorskiej ostrzelały ostrzegawczo brytyjski niszczyciel "Defender" i zrzuciły bomby w jego pobliżu. Wallace podkreślił też, że trasa brytyjskiego niszczyciela była zgodna z prawem morskim.

