Mecz Polska - Szwecja. Jaka będzie pogoda w Sankt Petersburgu?

Środowy mecz Polaków na Euro 2020 w Sankt Petersburgu to szansa dla biało-czerwonych na "być albo nie być" w turnieju. Rozgrywka, na którą czekają polscy kibicie rozpocznie się o 18.

Prognoza pogody dla Sankt Petersburga. Atmosfera będzie gorąca nie tylko na boisku

Jak podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwrotnikowe, gorące powietrze, które od kilku dni znajduje się nad naszym krajem, w środę zawędruje nad Rosję. Oznacza to, że temperatura w Sankt Petersburgu wzrośnie późnym popołudniem nawet do 33 st. Celsjusza.

Gorącej atmosfery nie rozwieje umiarkowany wiatr. Synoptycy prognozują, że o godz. 18 wiać będzie z prędkością od 5 do 20 km/h. Dodatkowo wilgotność powietrza jest niska i utrzymuje się na poziomie 40 proc. Oznacza to bardzo niskie prawdopodobieństwo opadów.

Rekordowe upały w Sankt Petersburgu. Temperatura przekracza nawet o 15 st. normę dla czerwca

Zapowiadają się bardzo trudne warunki pogodowe do gry w piłkę nożną. Podczas spotkania może być naprawdę gorąco, mimo że rozpocznie ono na stadionie Gazprom Arena o godz. 19 czasu lokalnego (czyli 18 w Polsce). Eksperci podają, że pogoda, która obecnie panuje w Sankt Petersburgu to anomalia - dotychczas temperatury w mieście były o ok. 15 st. niższe. Ostatni raz tak wysokie temperatury odnotowano w 2000 r., gdy 23 czerwca termometry wskazały 30 st. Celsjusza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziś rekord ten zostanie pobity.

Jak podaje TVN24.pl, mieszkańcy Sankt Petersburga szukają ochłody. Upał daje się we znaki zwłaszcza starszym Rosjanom, którzy przyznają, że "nigdy w życiu nie widzieli takiej pogody" w mieście. Mieszkańcy udają się m.in. nad Zatokę Fińską, by się wykąpać. Niestety, jak podaje portal, próby skoków do Newy czy kąpieli w kanałach skończyły się wieloma wypadkami, a także utonięciami.